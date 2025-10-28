कोट्यवधींची सायबर फसवणूक
सायबर फसवणुकीत
व्यावसायिकास दिलासा नाही
जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः बनावट ऑनलाइन शेअर ट्रेडिंग योजनांद्वारे देशभरातील गुंतवणूकदारांची मोठ्या प्रमाणात सायबर फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या नवी मुंबईतील एका व्यावसायिकाला जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला.
अर्जदाराने वारंवार पोलिसांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आणि तपासात सहकार्य करण्याऐवजी चुकीची माहिती दिली, असे निरीक्षण न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने जामीन नाकारताना नोंदवले. यासंदर्भात अर्जदाराने व्यवहार करतानाच्या अपेक्षित पावत्या, डिलिव्हरी चलन किंवा इतर रेकॉर्ड सादर केले नाहीत. फसव्या कृतीतून मिळालेली रक्कम कायदेशीर ठरवता येत नाही, असे निरीक्षण कर भरला म्हणजे निधी वैध झाला, हा अर्जदाराचा युक्तिवाद खोडून काढताना न्यायालयाने नोंदवले. तसेच गुन्ह्याचे गांभीर्य, गुंतवणूकदारांना झालेल्या आर्थिक नुकसानाचे प्रमाण मोठे आहे. दुसरीकडे, अर्जदाराच्या कोठडीतील चौकशीत आधीच महत्त्वाचे पुरावे समोर आले आहेत आणि या टप्प्यावर त्याची जामिनावर सुटका पुढील तपासात अडथळा निर्माण करू शकते, असेही निरीक्षण न्यायालयाने व्यावसायिकाचा जामीन फेटाळताना नोंदवले.
