कबुतरखान्यासाठी पर्यायी जागा द्या!
जैन समाजाची आयुक्तांकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः मुंबईतील कबुतरखान्यांचा नागरिकांना त्रास होणार नाही, अशा पर्यायी जागांचा शोध घेऊन पालिकेने त्या उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी जैन समाजाच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली. दरम्यान, अशा पर्यायी जागांचा शोध घेऊन त्याबाबतची माहिती आधी न्यायालयाकडे सादर करण्यात येईल. सोबतच नियंत्रित खाद्य पुरवठ्याबाबतही न्यायालयाच्या निर्देशानंतरच निर्णय घेण्यात येईल, असे गगराणी यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत गेल्या काही महिन्यांपासून कबुतरखान्यांचा प्रश्न गंभीर बनला असून, ठिकठिकाणी असणारे कबुतरखाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बंद करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने अशा पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. दरम्यान, पर्यायी जागांचा शोध घेतला तरी कबुतरखान्यांची बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने अशा पर्यायी जागांची माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्यात येईल, असे आयुक्तांनी संघटनेला स्पष्ट केले.
१३ वॉर्डांत जागा नाही!
सद्य:स्थितीत मुंबईत ५१ कबुतरखाने आहेत. महापालिकेच्या सर्व वॉर्ड अधिकाऱ्यांना लोकवस्तीपासून ५०० मीटर अंतरावर नवे कबुतरखाने उघडण्यासाठी जागेचा शोध घेण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्तांनी केल्या होत्या. यासंदर्भातील अहवाल वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांकडे सादर केला. २५ पैकी १२ वॉर्डांमध्ये १३ ठिकाणे उपलब्ध असून, उर्वरित १३ वॉर्डांमध्ये जागा नसल्याचे सांगण्यात आले.
