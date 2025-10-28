तारापूर एमआयडीसीत कॉम्प्रेसरचा स्फोट
तारापूर एमआयडीसीत कॉम्प्रेसरचा स्फोट
दोन कामगार भाजले
बोईसर, ता. २८ (बातमीदार) : बोईसर तारापूर एमआयडीसीतील रेमी ग्रुप ऑफ कंपनीत काम करताना दोन कामगार भाजल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत अतिक खान आणि वसिम सलमानी हे दोघे ४५ ते ५० टक्के भाजले असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ॲडव्हान्स कूलिंग बोईसर एजन्सीला कंपनीकडून वातानुकूलित यंत्रणांची वार्षिक सर्व्हिस करण्याचा ठेका देण्यात आला होता. दुपारी सुमारे ३:४० वाजता हे कामगार सर्व्हिस करीत असताना गॅस जास्त प्रमाणात भरल्यामुळे कॉम्प्रेसरचा स्फोट झाला आणि त्यात दोघे कामगार भाजले. ही माहिती कंपनीचे सुरक्षा अधिकारी बी. पी. सिंग यांनी दिली. अपघातानंतर दोन्ही कामगारांना तत्काळ बोईसर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र त्यांच्या प्रकृतीची गंभीरता लक्षात घेऊन त्यांना पुढील उपचारासाठी मुंबई येथे हलविण्यात आले.
या घटनेमुळे औद्योगिक परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, सुरक्षा उपाययोजनांबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. औद्योगिक क्षेत्रात वारंवार होणाऱ्या अशा दुर्घटनांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहून कारखान्यांमधील सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन होईल, यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी कामगार संघटनांकडून करण्यात येत आहे. कंपनीचे सुरक्षा अधिकारी बी. पी. सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेनंतर कंपनीकडून तत्काळ मदतकार्य सुरू करण्यात आले आणि जखमींना उपचारासाठी पाठविण्यात आले.
...
सविस्तर चौकशी सुरू
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य पालघर विभागाचे सहसंचालक माधव तोटेवाड यांनी सांगितले, की अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी पाहणीसाठी पाठवले आहे, अशी माहिती भेट देऊन प्राथमिक चौकशी करण्यात आलेली आहे. सविस्तर चौकशी सुरू असून, चौकशीअंती पुढील कार्यवाही केली जाईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.