कल्याण पूर्वेत फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणांवर महापालिकेची कारवाई
कल्याण पूर्वेत अतिक्रमणांवर कारवाई
कल्याण, ता.२९ (बातमीदार) : कल्याण पूर्व परिसरात अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात मंगळवारी (ता. २८) मोठी मोहीम राबविण्यात आली. पालिकेच्या वतीने फुटपाथ व सार्वजनिक रस्त्यांवरील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत फेरीवाले हटविण्यात आले. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि वाहतुकीचा मार्ग मोकळा राहावा यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे ४/जे सहाय्यक आयुक्त सविता हिले यांनी सांगितले.
महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या आदेशानुसार पोलिस व अतिक्रमण पथकाच्या सहाय्याने गणपती मंदिर ते काटेमानिवली नाका परिसरात जेसीबीच्या मदतीने अतिक्रमाणांवर तोडक कारवाई करण्यात आली. या कारवाईनंतरही प्रभाग क्षेत्रात फेरीवाल्यांची अतिक्रमणे अथवा अनधिकृत बांधकामे दिसल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. नागरिकांनी अशा अतिक्रमणांविषयी माहिती दिल्यास तातडीने तपास करून पथक कारवाई होईल, असेही सविता हिले यांनी स्पष्ट केले. यादरम्यान पोलिस कर्मचारी व महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. काही ठिकाणी फेरीवाल्यांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली. पथकाने परिसरातील फुटपाथ नागरिकांच्या वापरासाठी पुन्हा खुला केला असून, नियमित तपासणी मोहिमाही सुरूच राहणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले आहे.
