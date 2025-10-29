कल्याणमध्ये मोबाईल दुकानातून आयफोन लांबविला
कल्याणमध्ये मोबाईल दुकानातून आयफोन लांबविला
आठवडा उलटूनही चोराचा ठावठिकाणा नाही
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २९ ः कल्याण पश्चिमेकडील एका मोबाईल दुकानातून दिवसाढवळ्या आयफोन लांबवल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी भावेश दवे (वय ३१) यांनी महात्मा फुले चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला आहे. परंतु, आठवडा उलटूनही चोरांचा थांगपत्ता लागलेला नाही.
भावेश दवे यांचे कल्याण-मुरबाड रस्त्यालगत राज ट्रेडिंग एन एक्स नावाचे मोबाईल दुकान आहे. सोमवारी (ता. २०) दुपारच्या सुमारास या दुकानातून ७० हजार रूपये किंमतीचा आयफोन १७ मोबाईल चोरीला गेल्याचे उघडकीस आले आहे. दवे हे इतर ग्राहकांशी दुकानात बोलत असताना त्यांनी एका ग्राहकाचा आयफोन १७ सॉफ्टवेअर अपडेटसाठी काऊंटरवर ठेवला होता. त्याचवेळी लाल रंगाचा शर्ट आणि निळी पॅन्ट परिधान केलेला एक अनोळखी तरूण ग्राहक असल्याचे भासवून दुकानात आला. तो काही क्षण दुकानातच थांबला आणि संधी साधून काऊंटरवर ठेवलेला मोबाईल उचलून पोबारा केला. लक्षात येताच भावेश दवे यांनी तत्काळ पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी दुकानातील सीसीटीव्ही कॅमेरा चेक केला आहे. मात्र, या घटनेला आठवडा उलटूनही चोरट्याचा काहीच ठावठिकाणा लागलेला नाही. पोलिसांनी लवकरात लवकर चोरीचा तपास करावा आणि चोरट्याला अटक करावी, अशी मागणी भावेश दवे यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.