शहरातील दुभाजक, उद्याने आणि मैदानांचा होणार कायापालट...
शहराचा होणार कायापालट
पालिकेचा दुभाजक, उद्याने आणि मैदाने सुशोभीकरण उपक्रम
कल्याण, ता. २९ (वार्ताहर) ः आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या संकल्पनेतून कल्याण डोंबिवली पालिकेने शहराचे सौंदर्य आणि स्वच्छता वाढवण्यासाठी शहर सुंदर अभियान सुरू केले आहे. याअंतर्गत शहरातील मुख्य रस्ते, दुभाजक, उद्याने, खेळाची मैदाने आणि सार्वजनिक ठिकाणांची रंगरंगोटी, दुरुस्ती आणि सजावट केली जाणार आहे.
पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शहरातील सार्वजनिक ठिकाणांचे सुशोभीकरण होत आहे. हा उपक्रम केवळ सुशोभीकरणापुरता मर्यादित नसून, नागरिकांना आरामदायी आणि स्वच्छ सार्वजनिक वातावरण मिळावे, हा त्यामागचा उद्देश असल्याची माहिती मुख्य उद्यान अधीक्षक संजय जाधव यांनी दिली. सध्या या कामांचा अंदाजे २५ टक्के भाग पूर्ण झाला आहे. उर्वरित काम गतीने सुरू असून, नवीन वर्षापूर्वी शहराला नव्या आकर्षक रूपात सादर करण्याचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे रस्त्यांवरील दुभाजकांची रंगरंगोटी ही शहरातील विकसकांमार्फत केली जात असून, पालिकेला त्यासाठी एकही रुपया खर्च करावा लागणार नाही.
उपक्रमाची वैशिष्ट्ये
- शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील दुभाजकाची रंगरंगोटी आणि वनस्पती सजावट
- उद्यानांतील बाक, खेळणी, व्यायाम साधनांची दुरुस्ती
- मैदानांच्या आजूबाजूचा कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छता मोहीम
- सार्वजनिक भिंतींवर भित्तीचित्रांच्या माध्यमातून सामाजिक संदेश
सध्या कल्याण-डोंबिवलीच्या रस्त्यांवर रंगीत दुभाजक, आकर्षक उद्याने आणि सुशोभित मैदानांनी नवीन झळाळी आणली आहे. या उपक्रमामुळे शहराच्या सौंदर्यात भर तर पडेलच, पण नागरिकांच्या जीवनमानातही सुधारणा होईल, असा विश्वासही मुख्य उद्यान अधीक्षक संजय जाधव यांनी व्यक्त केला.
