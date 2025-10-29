कर्जतमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाची निवडणूकपूर्व बैठकीला प्रतिसाद
कर्जतमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाच्या निवडणूकपूर्व बैठकीला प्रतिसाद
कर्जत, ता. २९ (बातमीदार) ः आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका व ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या अनुषंगाने कर्जत तालुक्यातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची आढावा बैठक मंगळवारी (ता. २८) सायंकाळी रायगड जिल्हाप्रमुख तथा माजी आमदार मनोहर भोईर यांच्या अध्यक्षतेखाली व उप जिल्हाप्रमुख नितीन सावंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिवसेनेच्या कर्जतमधील मध्यवर्ती शिवालय कार्यालयात पार पडली. या बैठकीत आगामी निवडणुकीचे रणशिंग फुंकत आपली ताकद दाखवण्यासाठी एकदिलाने काम करा, असे आव्हान जिल्हाप्रमुख मनोहर भोईर यांनी केले.
या वेळी रायगड जिल्हाध्यक्ष मनोहर भोईर, उपजिल्हाप्रमुख नितीन सावंत, तालुकाप्रमुख उत्तम कोळंबे, संपर्कप्रमुख भिवसेन बडेकर, संघटक बाबू घारे, महिला आघाडी संघटिका करुणाताई बडेकर, पंढरीनाथ राऊत आदी जिल्हाप्रमुखांसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी उप जिल्हाप्रमुख नितीन सावंत यांनी आपले मत मांडताना सांगितले, की विधानसभा निवडणुकीत मला सहकार्य केलेल्या सर्व निष्ठावंत शिवसैनिकांचे मी आभार मानत आहे. आगामी निवडणुकीत पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना ताकद देऊ. तसेच निवडणूक लढण्यासाठी एकदिलाने काम करू या तसेच आपापसातील मतभेद बाजूला सारून शिवसेनेचा भगवा डौलाने फडकू या, असे उप जिल्हाप्रमुख सावंत यांनी सांगितले. तर जिल्हाप्रमुख मनोहर भोईर मार्गदर्शन करताना म्हणाले, की आता खऱ्या अर्थाने कार्यकर्त्यांची निवडणूक असल्याने त्यांना बळ देण्याचे काम आम्ही वरिष्ठ पदाधिकारी करणार आहोत. कर्जत तालुक्यात आपल्या पक्षाची ताकद दाखवण्यासाठी एकदिलाने काम करीत निष्ठेची कमान तालुक्यात फडकून दाखवण्यासाठी आपल्यातील हेवेदावे बाजूला करीत निष्ठावंतांची ताकद दाखवून धनशक्तीविरुद्ध लढण्यासाठी या बैठकीतून निर्धार करू या.
