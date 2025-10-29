‘ठाणे ग्रामीण पोलिस’मध्ये लवकरच शिपाई भरती
ठाणे, ता. २९ : राज्यात सर्वत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यातच आता ठाणे ग्रामीण पोलिसांनी शिपाई संवर्गात रिक्त होणारी १६७ पदे भरण्यासाठी निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, ही पोलिस शिपाई भरती प्रक्रिया नेमकी कधी होणार, हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही तारीख अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. ही प्रक्रिया निवडणुकीच्या तारखांवर अवलंबून असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, या भरती प्रक्रियेला भ्रष्टाचाराची किनार लागू नये, यासाठी सावधगिरी बाळगली असल्याचेही दिसत आहे.
महाराष्ट्र पोलिस शिपाई (सेवाप्रवेश) नियम व त्यानंतर सरकारने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रात २०२४-२५मध्ये शिपाई संवर्गात रिक्त होणारी पदे भरण्यात येत असल्याचे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांना काही अडचणी आल्यास त्यांनी ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या ०२२-२५३४२७८४ या मदत केंद्रावर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सावध पावले
जिल्हा पोलिस शिपाई भरती करण्याबाबत कोणीही पैशाची किंवा अन्य कोणत्याही स्वरूपाची मागणी केल्यास संबंधित उमेदवार अथवा त्यांच्या पालकांनी याबाबतची माहिती थेट ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२५४२७९७९ / २५४३१३८८ वर त्वरित संपर्क साधून तक्रार करावी. तसेच यासंदर्भात उमेदवारांना ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी किंवा अध्यक्ष, पोलिस भरती समिती तथा पोलिस अधीक्षक यांच्याशी संपर्क साधून तक्रार करता येणार आहे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
प्रवर्ग पद
सर्वसाधारण ५२
महिला ५०
माजी सैनिक २५
खेळाडू ८
प्रकल्पग्रस्त ८
अंशकालीन पदवीधर ८
गृहरक्षक दल ८
पोलिस पाल्य ५
भूकंपग्रस्त ३
अनाथ २
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.