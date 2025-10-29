हुंडाबळीने तळोजा हादरले
हुंडाबळीने तळोजा हादरले
सहा जणांविरोधात गुन्हा; पतीसह सासू-सासरे अटकेत
पनवेल, ता. २९ (वार्ताहर) ः हुंडाबळीविरोधी कायदे कडक असतानाही लोभ आणि छळामुळे आणखी एका विवाहितेने आत्महत्या करण्याचा मार्ग पत्करल्याची हृदयद्रावक घटना तळोजातील नावडे परिसरात उघडकीस आली आहे. वैशाली विनायक पवार (वय २१) असे या विवाहितेचे नाव असून मंगळवारी (ता. २८) तिने शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळून राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
तळोजा पोलिसांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन मृत विवाहितेच्या सासरकडील सहा जणांविरोधात हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच पती व सासू-सासरे या तिघांना अटक केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, वैशालीचे लग्न १० मे २०२३ रोजी तळोजा येथील नावडे गावात राहणाऱ्या उमेश रमेश पवार याच्याशी झाले होते. लग्नावेळी पती व सासरकडील नातेवाइकांच्या मागणीनुसार राठोड कुटुंबाने अडीच लाख रुपयांचा हुंडा व सोन्याचे दागिने दिले होते; मात्र तरीही तिने माहेरहून आणखी एक लाख रुपये कार खरेदीसाठी आणावेत, यासाठी तिच्यावर दबाव आणण्यात येत होता. तसेच त्यासाठी तिला त्रास दिला जात होता. वैशालीने याबाबत अनेक वेळा आपल्या पालकांना माहिती दिली होती. त्यानंतर तिच्या आई-वडिलांनी तिच्या सासरी जाऊन नातेवाइकांची समजूत काढली होती. त्यानंतरही पती उमेश पवार, सासू अरुणा पवार, सासरे रमेश पवार, नणंद सोनू राठोड, दुसरी नणंद नेहा राठोड व मेव्हणा कृष्णा राठोड हे सर्व जण तिला पैशांसाठी सतत छळत होते. सतत होणारी मारहाण, शिवीगाळ आणि आर्थिक छळामुळे वैशाली मानसिकदृष्ट्या खचली होती. याच छळाला कंटाळून तिने नावडे गाव येथील त्रिवेणी संकुलातील घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
वडिलांनी दिली तक्रार
वैशालीचे वडील विनायक राठोड यांनी तळोजा पोलिस ठाण्यात वैशालीचा पती, सासू-सासरे, नणंद व इतरांविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार तळोजा पोलिसांनी हुंडाबळी प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच पती उमेश पवार, सासरा रमेश पवार व सासू अरुणा पवार या तिघांना अटक केली.
