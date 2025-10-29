दिवाळी काळात चोरट्यांचा सुळसुळाट
भिवंडी, ता. २९ (वार्ताहर) : दिवाळीच्या काळात भिवंडी शहरात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातल्याने तीन वेगवेगळ्या घरफोडीच्या घटना घडल्या आहेत. एकूण दोन लाख ५० हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केल्याची नोंद झाली आहे. या तीन घटनांपैकी दोन प्रकरणे निजामपूर पोलिस ठाण्याच्या, तर एक प्रकरण नारपोली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडले आहे.
पहिली घटना काटई नाका-खाडीपार परिसरात घडली. येथील मुन्ना कुमार साहू यांच्या घराचा कडीकोयंडा तोडून चोरट्याने पहाटे साडेपाच ते आठ वाजण्याच्या दरम्यान घरात प्रवेश केला. लोखंडी कपाटाचा लॉक तोडून सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम असा सुमारे एक लाख ६३ हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्याने लंपास केला. दुसरी घटना कांबे गावातील तलवली नाका येथे घडली. अक्षय कचरे यांच्या ‘जीरा मसाला सोडा’ बनविण्याच्या कारखान्यात चोरट्याने २४ ते २६ ऑक्टोबरदरम्यान चोरी केली. कारखान्याच्या भिंतीवरील खिडकीची लोखंडी ग्रील तोडून आत शिरून चांदीचा शिक्का, तांब्याची भांडी व रोख रक्कम असा २३ हजार रुपयांचा माल चोरला. या दोन्ही प्रकरणांवर निजामपूर पोलिस ठाण्यात घरफोडीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तिसरी घटना नारपोली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत, दापोडा येथील ‘ग्लोब कॉम्प्लेक्स’मधील ‘बालाजी सोल्युशन’ या गोदामात घडली. १८ ते २१ ऑक्टोबरदरम्यान चोरट्यांनी गोदामाचे शटर तोडून आत प्रवेश केला आणि ६९ हजार ५०० रुपयांचे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य चोरले. याप्रकरणी गोदाम व्यवस्थापक उत्तम सातपुते यांनी नारपोली पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली असून, पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी या तिन्ही घटनांतील चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू केला आहे.
