‘त्या’ अल्पवयीन मुलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू
मुलाची रवानगी बालसुधारगृहात
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ ः मुंबईच्या चेंबूर येथील एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलाने ठाण्यातील त्याच्या समवयस्क मैत्रिणीसोबत झालेल्या वादातून तिच्याच ठाण्यातील घरात तिला पेटवून दिल्याची घटना नुकतीच घडली. यात मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या त्या अल्पवयीन मुलीचा मंगळवारी रात्री उपचारादरम्यान मुंबईतील केईएम रुग्णालयात मृत्यू झाला, अशी माहिती कापूरबावडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रवीण माने यांनी दिली.
या घटनेत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्या अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेत, त्याची रवानगी बालसुधारगृहात केल्याचेही त्यांनी सांगितले. मृत अल्पवयीन मुलगी ठाण्यातील घरात २४ ऑक्टोबरला एकटी असताना, तिच्या घरातून अचानक धूर येऊ लागल्याने त्या परिसरातील नागरिकांनी तिच्या आईला त्याबाबत माहिती दिल्यानंतर कुटुंबीय घरात पोहोचले. तेव्हा आरोपी मुलगा तेथे उपस्थित होता आणि मुलगी होरपळलेल्या अवस्थेत ओरडत होती. तिला तत्काळ ठाण्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते; मात्र प्रकृती चिंताजनक असल्याने ठाण्यातील डॉक्टरांनी तिला तातडीने मुंबईतील केईएम रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला दिला. त्या रुग्णालयात तिच्यावर उपचार सुरू असताना मंगळवारी रात्री तिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
दोन वर्षांपासून ठाण्यात वास्तव्य
मृत मुलीला वडील नसून तिला आई आणि एक भाऊ आहे. ते कुटुंब दोन वर्षांपूर्वी ठाण्यात राहण्यासाठी आले होते. पूर्वी ते चेंबूर येथे राहत होते. मुलगा आणि ती मुलगी दोघे एकमेकांना आधीपासून ओळखत होते; मात्र नेमका हा प्रकार कशातून झाला हे समजू शकले नाही, असे पोलिसांनी सांगितले. दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असावेत, अशी प्राथमिक माहिती तपासात समोर आल्याचेही सांगितले.
