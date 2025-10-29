विद्यार्थ्यांसाठी रस्ता सुरक्षा जनजागृती व अभ्यास
विद्यार्थ्यांसाठी रस्ता सुरक्षा जनजागृती व अभ्यास
ठाणे शहर, ता. २९ (बातमीदार) ः रस्ता अपघातांची वाढती संख्या आणि वाहतुकीतील बेफिकिरी लक्षात घेता लहान वयातच विद्यार्थ्यांमध्ये वाहतूक शिस्ती निर्माण व्हावी, या उद्देशाने उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मीरा-भाईंदर यांच्या वतीने मिरा रोड (पूर्व) येथील स्व. गिल्बर्ट जॉन मेंडोसा ट्रॅफिक पार्क येथे रस्ता सुरक्षा जनजागृती व अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले.
मीरा-भाईंदर परिसरातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या सूचनेनुसार प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून रस्ता सुरक्षा, वाहतूक चिन्हे, सिग्नल पालन, शिस्तबद्ध वाहनचालनाबाबत प्रात्यक्षिक स्वरूपात मार्गदर्शन केले. वाहतूक नियमांचे पालन, हेल्मेटचा वापर आणि पादचारी सुरक्षेचे महत्त्व त्यांनी या माध्यमातून आत्मसात केले असल्याची माहिती सहाय्यक परिवहन अधिकारी प्रसाद नलवडे यांनी दिली. पालक व शिक्षकांनीही या उपक्रमाचे कौतुक करत वाहतूक शिस्तीचे शिक्षण शाळास्तरावरूनच देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. यासाठी सहाय्यक परिवहन अधिकारी प्रसाद नलवडे, मोटर वाहन निरीक्षक प्रशांत दराडे भूषण लोहार आदींनी परिश्रम घेतले.
