अतिवृष्टीमुळे हंगामी उत्पन्नावर पाणी
अतिवृष्टीमुळे हंगामी उत्पन्नावर पाणी
पनवेल तालुक्यात पंचनामे पूर्ण, शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत
पनवेल, ता. २९ (बातमीदार) ः तालुक्यात प्रमुख खरीप पीक म्हणून भातशेती केली जाते. सततच्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी भातरोपे पाण्यात बुडाली आहे. अनेक ठिकाणी शेतातील भात पूर्णतः नष्ट झाल्याने हंगामी उत्पन्न हातातून गेल्याने बळीराजा हतबल झाला आहे.
पनवेल तालुक्यातील ६० गावे अतिवृष्टीमुळे बाधित झाली आहेत. या विभागातील ३६७ शेतकऱ्यांचे भातपिकाचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. या आपत्तीत १०५.१५ हेक्टर क्षेत्रातील भातशेती बाधित झाली आहे. त्यामुळे आठ लाख ९४ हजारांच्या निधीची मागणी शासनाकडे केली आहे; पण अहवालात भातशेतीखालील फळबाग तसेच इतर पिकांवरील नुकसानीची नोंद करण्यात आलेली नाही. राज्यातील इतर भागांप्रमाणेच पनवेल तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. खरीप हंगामात उभे असलेले भातपीक हातातून गेल्याने शेतकरी चिंतित आहे.
--------------------
दुहेरी आर्थिक संकट
अनेक शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी कर्ज घेऊन भात रोपवाटिका तयार केली होती; परंतु सतत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पिकेच नाहीत, तर शेतातील मातीचे नुकसान आणि कुजलेली रोपे काढून टाकण्याचा खर्चही शेतकऱ्यांच्या माथी आला आहे. काही ठिकाणी तर सुकलेल्या पिकांच्या ठिकाणी पुन्हा नांगरणी करावी लागली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दुप्पट आर्थिक भार सोसावा लागला आहे.
-----------------------------
प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू
महसूल विभागाने नुकसानीचा पंचनामा पूर्ण करून शासनाकडे मदतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. शासनस्तरावरून नुकसानभरपाई निधी लवकर मंजूर होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेअंतर्गतही मदतीचा लाभ मिळावा, यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे.
--------------------------
सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पनवेल तालुक्यातील भातशेतीला मोठा फटका बसला आहे. काही ठिकाणी पिके पुन्हा पेरणीयोग्य नाहीत इतकी बाधित झाली आहेत. महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी मिळून पंचनामे पूर्ण केले असून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे.
- तानाजी दोलताडे, तालुका कृषी अधिकारी, पनवेल
चौकट
मुख्य आकडेवारी (सप्टेंबर २०२५)
बाधित गावे : ६०
बाधित शेतकरी : ३६७
बाधित क्षेत्र : १०५.१५ हेक्टर
अपेक्षित नुकसानभरपाई : ८.९४ लाख
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.