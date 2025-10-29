ट्रॅव्हल्सच्या अपघातात १४ प्रवासी जखमी
पालघर, ता. २९ ः मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर गुजरातहून अंबरनाथला जाणाऱ्या ट्रॅव्हल्सने रस्त्यावर उभ्या असलेल्या ट्रकला जोरदार धडक दिली. या अपघातामध्ये २० पैकी १२ ते १४ प्रवासी जखमी झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. २८) सकाळी घडली. बसचालकाचा डोळा लागल्याने ही दुर्घटना कासा पोलिस ठाणे हद्दीमधील घोळ गावात घडल्याचा अंदाज आहे. या प्रकरणात कासा पोलिसांनी बसचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
अंबरनाथ येथून २० प्रवाशांना घेऊन ही ट्रॅव्हलर बस गुजरातच्या गिरनार येथे देवदर्शनासाठी गेली होती. तेथून परतत असताना सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास बसचालक शिवम संतोष राठोड (वय २४, रा. बदलापूर) याला झोप लागली. भरधाव बस रस्त्यात उभ्या असलेल्या ट्रकला जाऊन मागून जोरदार धडकली. या धडकेमुळे ड्रायव्हर शिवम याच्यासह कल्पना कराडे, वंदना मडवी, लता पडवे, अंजना गीते, यज्ञेश गीते, गणेश बोरे, हरीश गीते, वैशाली गीते, अनिता खेडवकर, नितीन तिधे, जिजाबाई कुडोलकर, साक्षी तिधे आणि मनीष पालवे यांना जखमा झाल्या. यातील दहा ते बारा जण किरकोळ जखमी आहेत. घटनास्थळी पोलिसांनी पोहोचून मदतकार्य करत जखमींवर उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथून उपचार करून त्यांना काही तासांनंतर सोडण्यात आल्याचे कासा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अविनाश मांदळे यांनी सांगितले.
