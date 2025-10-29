पालिकेची ५०० कोटींची विक्रमी कर वसुली
पालिकेची ५०० कोटींची विक्रमी करवसुली
डिजिटल उपक्रम, जनजागृतीसह पारदर्शी कारभाराचा परिणाम
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २९ : नवी मुंबई महापालिकेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६मध्ये मालमत्ता कर संकलनात उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर या केवळ सात महिन्यांत तब्बल ५०० कोटी रुपयांहून अधिक कर संकलन करून पालिकेने नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. शहर विकासात नागरिकांच्या सहभागाचे हे सकारात्मक दर्शन असल्याचे मत आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. कैलास शिंदे यांनी व्यक्त केले.
या यशामागे लोकाभिमुख योजनांची अंमलबजावणी, डिजिटल पेमेंटला दिलेले प्रोत्साहन, करदात्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मोहिमा आणि पारदर्शक कारभाराचे नियोजन हे घटक कारणीभूत ठरले. कर संकलनातील ही झेप नवी मुंबईच्या स्मार्ट सिटी संकल्पनेला बळकटी देणारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार आणि डॉ. राहुल गेठे यांनीही डिजिटलायझेशन, डेटा विश्लेषण तंत्र आणि मालमत्ता माहिती अद्ययावत करण्याच्या पद्धतीमुळे कर संकलनात भर पडल्याचे नमूद केले. मालमत्ता कर विभागाचे उप आयुक्त डॉ. अमोल पालवे यांनी वर्षातील उर्वरित कालावधीत ठरवलेल्या उद्दिष्टाच्या दिशेने आणखी जोमाने कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले. यंदा पालिकेने डेटा बेस अपडेट, मोबाईल ॲपद्वारे माहिती संकलन, घराघरात कर जागरूकता मोहिमा राबवल्या. त्याचा परिणाम म्हणून पहिल्यांदाच सात महिन्यांत ५०० कोटींच्या पुढे करवसुली झाली आहे. या यशाला गती देण्यासाठी आता थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई सुरू झाली असून, मालमत्ता जप्तीची मोहीमही हाती घेतली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी थकीत कर न भरण्याच्या चुकीच्या प्रवृत्तीपासून दूर राहावे, असे आवाहन पालिकेतर्फे करण्यात आले आहे.
पालिकेचे उद्दिष्ट केवळ महसूल वाढणे नसून नागरिकांना अधिक सुलभ, वेळ वाचवणाऱ्या आणि पारदर्शक डिजिटल सेवा उपलब्ध करणे हे आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात आणखी अनेक उपक्रम राबविण्याची तयारी आहे. शहराच्या विकासासाठी नागरिकांनी दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल आयुक्तांनी सर्व करदात्यांचे आभार मानले.
ऑनलाइन कर भरण्यास नागरिकांकडून प्राधान्य
नागरिकांना घरबसल्या मालमत्ता कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागाने डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा प्रचार आणि प्रसार अधिक प्रभावीपणे केला. व्हॉट्सॲप चॅटबॉट (८२९१९२०५०४), ‘My NMMC – माझी नवी मुंबई ॲप, महापालिकेची www.nmmc.gov.in ही अधिकृत वेबसाईट, कर देयकांवरील क्यूआर कोड स्कॅनिंग तसेच विविध यूपीआय माध्यमांद्वारे पेमेंट करण्याची सुविधा यासारख्या ऑनलाइन पर्यायांचा नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. ऑनलाइन करभरणा माध्यमातून ३१३ कोटी ७० लाख रुपये इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर संकलन झाले.
असा झाला कर संकलनाचा विक्रम
तपशील आकडे
कर भरलेले मालमत्ताधारक १,६३,०२३
एकूण वसुली ५०० कोटी ११ लाख
सर्वाधिक कर संकलनाचा विभाग नेरूळ - १०६ कोटी ७९ लाख
ऑनलाइन संकलन ३१३ कोटी ७० लाख
ऑफलाइन संकलन १८६ कोटी ४१ लाख
मालमत्तेनुसार कर संकलन
निवासी : ३५ टक्के
औद्योगिक : ३२.४५ टक्के
अनिवासी/व्यावसायिक : २३.८४ टक्के
मिश्र व इतर : ८.७१ टक्के
