झेडपीच्या ३ हजाहून अधिक कर्मचाऱ्यांची सेवा पुस्तके डिजिटल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ : सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेसह त्यांना देण्यात येणारे फरक हे त्यांच्या सेवा पुस्तकांवर अवलंबून असतात. अनेकदा ही सेवा पुस्तके गहाळ झाल्याने अथवा अद्ययावतीकरण न केल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक बाबींचा लाभ देण्यात अडथळा येतो. त्यामुळे ठाणे जिल्हा परिषदेने कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकांचे डिजिटलायाझेशन करण्यात येत असून, आतापर्यंत चार हजार ५२२ कर्मचाऱ्यांपैकी तीन हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची सेवा पुस्तके डिजिटल केली. त्यामुळे आता एका क्लिकवर या कर्मचाऱ्यांची माहिती उपलब्ध होणार आहे.
जिल्हा परिषदेत १७ विभागांसह पाच पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक योजनांचा लाभ देण्यात येतो. या पुस्तकात सेवाविषयक ८१ बाबींचा समावेश आहे. त्यासाठी त्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सेवा पुस्तके अद्ययावत असणे गरजेचे आहे. अशातच जिल्हा परिषदेतील मुख्यालयात १७ विभागांसह पाच पंचायत समित्या, ग्रामपंचायत इत्यादी ठिकाणी चार हजार ५२२ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक बाबींचा लाभ देताना सेवा पुस्तिका अद्ययावत न केल्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होतात. या सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने कर्मचारी ऑनलाइन एकात्मिक प्रणाली सुरू केली. या प्रणालीच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची माहिती डिजिटलायझेशन केल्यामुळे कामास गती प्राप्त होणार आहे. यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याची वैयक्तिक माहिती सुरक्षितपणे जतन करणे, वार्षिक गोपनीय अहवालांचे मूल्यमापन आणि जतन करणे, पदोन्नती, बदली, रजा आणि प्रशिक्षण नोंदी तत्काळ अपडेट होणे, यामुळे कागदविरहित कामकाज सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक बाबींचा लाभ देण्यास सुलभता येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सेवा पुस्तके ही एकात्मिक प्रणालीद्वारे ऑनलाइन करण्यात आली आहेत. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची विश्वासार्हतादेखील निर्माण होत आहे. स्वत:चे लॉगिन स्वत:ला करता येणार असल्यामुळे एका क्लिकवर कुठूनही माहिती अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पाहता येणार आहे.
- अविनाश फडतरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे
