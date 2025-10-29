बाजार समिती उपसभापतिपदी अशोक भगत
मुरबाड, ता. २९ (वार्ताहर) : मुरबाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उपसभापतिपदी अशोक भगत यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. बाजार समिती कार्यालयात गुरुवारी (ता. २९) झालेल्या बैठकीत ही निवड प्रक्रिया झाली. या बैठकीला सर्व संचालक उपस्थित होते.
काही दिवसांपूर्वी तत्कालीन उपसभापती गुरुनाथ झुंजारराव यांनी राजीनामा दिल्याने हे पद रिक्त झाले होते. त्यानंतर झालेल्या निवड प्रक्रियेत भगत यांच्या नावावर एकमत झाले. माजी आमदार गोटीराम पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही निवड सर्वानुमते पार पडली. भगत हे मुरबाड तालुक्यातील परिचित लोकप्रतिनिधी असून, त्यांनी जामघर ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद यशस्वीपणे भूषवले आहे. ते कोरावळे सहकारी सोसायटी आणि गणेश दुग्ध संस्थेचे संचालक म्हणूनही कार्यरत आहेत. निवड प्रक्रियेनंतर माजी उपाध्यक्ष सुभाष पवार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दीपक खाटेघरे, ज्येष्ठ नेते रामभाऊ दळवी, नगरसेवक विनोद नार्वेकर, माजी सदस्य किसन गिरा, संजय पवार, माजी सभापती मनोहर इसामे, सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश पवार आणि धनाजी दळवी आदींनी भगत यांचे अभिनंदन केले. या निवडणुकीत अध्यासी अधिकारी डॉ. अर्चना शिंदे यांनी काम पाहिले. शेतकरी आणि व्यापारी बांधवांच्या हितासाठी बाजार समितीच्या माध्यमातून काम करणे ही आमची प्राथमिकता असेल. बाजार व्यवस्थेतील पारदर्शकता, शेतमालाला योग्य दर आणि विकासकामांना गती देणे हे आमचे उद्दिष्ट राहील, असे मत अशोक भगत यांनी व्यक्त केले.
