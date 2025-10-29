मुलुंडमध्ये उभारणार न्यायालय संकुल
मुलुंडमध्ये उभारणार न्यायालय संकुल
८६.९७ कोटींचा खर्च; १० मजली इमारतीस मान्यता
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ ः मुलुंडमधील तब्बल ८० वर्षे जुनी असलेली न्यायालयाची इमारत आता नव्याने उभारण्यात येणार आहे. राज्य सरकारला ८६.९७ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करून येथे अत्याधुनिक १० मजली न्यायालय संकुल बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयामुळे पूर्व उपनगरांतील नागरिकांसाठी न्यायालयीन सेवा अधिक आधुनिक आणि सुलभ होणार आहेत.
विधी व न्याय विभागाच्या निर्णयानुसार, नवीन इमारतीत दोन बेसमेंट्स, एक तळमजला आणि १० मजले असतील. यात ११ कोर्ट हॉल, एक असुरक्षित साक्षीदार जमाव केंद्र तसेच लोकअदालत न्यायालय हॉल यांचा समावेश असेल. ८० वर्षे जुन्या व जीर्ण अवस्थेत असलेल्या इमारतीत काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी ही मंजुरी मोठा दिलासा देणारी आहे. या कामाची सुरुवात वेळेवर व्हावी यासाठी मी नियमित पाठपुरावा करणार आहे, असे मुलुंडचे आमदार मिहिर कोटेचा यांनी सांगतले.
सध्याच्या इमारतीत दोन मेट्रोपोलिटन न्यायालये, एक महसूल कार्यालय आणि १२ प्रशासकीय विभाग कार्यरत आहेत. जागेची प्रचंड कमतरता आणि इमारतीची धोकादायक स्थिती यामुळे नागरिकांना आणि कर्मचाऱ्यांना अडचणी येत होत्या. सध्या या इमारतीत ५०० हून अधिक कर्मचारी कार्यरत असून, दररोज हजारो नागरिक विविध कामांसाठी येथे येत असतात. त्यामुळे नव्या इमारतीमुळे त्यांना दिलासा मिळेल, असे आमदार कोटेचा म्हणाले.
लवकरच कामाला येणार वेग
२०२२ पासून सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. डिसेंबर २०२३मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून जुन्या इमारतीच्या जागी नवीन संकुल तातडीने बांधण्याची गरज अधोरेखित केली होती. अखेर या प्रयत्नांना यश मिळत राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. लवकरच कामाला वेग येणार असल्याचे आमदार कोटेचा यांनी सांगितले.
