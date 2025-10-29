सायन स्थानकाजवळील पादचारी पूल खुला
धारावी, ता. २९ (बातमीदार) ः मध्य रेल्वेवरील सायन स्थानकासमोरील वाहतूक पूल नूतनीकरणासाठी गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून वापरासाठी बंद करण्यात आला होता. त्यामुळे धारावीतून सायनच्या दिशेला जाण्यासाठी वाहनचालक व स्थानिक रहिवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यातही पादचाऱ्यांना पायी चालण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत होती. यातून मार्ग काढत रेल्वे व पालिका प्रशासनाने पादचाऱ्यांसाठी नव्याने पादचारी पूल उभा केला आहे. हा पादचारी पूल खुला झाल्याने पादचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
धारावीतून सायन येथे असलेल्या साधना हायस्कूल, धर्मप्रकाश हायस्कूल, पी.डब्ल्यू. शाळा व महाविद्यालय, पालिका शाळेत मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी जातात. वाहतूक पूल असताना अनेक पालक आपल्या पाल्यास दुचाकीवरून शाळेत नेत व आणत होते; मात्र वाहतूक पूल बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांना पायी न्यावे लागत आहे. बंद करण्यात आलेल्या वाहतूक पुलावर पदपथ होते. त्यावरून पालक विद्यार्थ्यांना शाळेत ने-आण करत असत; मात्र वाहतूक पूल तोडण्यास सुरुवात झाल्यावर पदपथावर मोठी गर्दी होत होती.
अनेकदा मोठी कोंडी होत असल्याने पोलिसांना मध्यस्थी करून कोंडी फोडावी लागत होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. तर सायन स्थानकाजवळील आयुर्वेद महाविद्यालय व शेठ र. व. आयुर्वेदिक रुग्णालय येथे जाणाऱ्या रुग्णांनासुद्धा त्रास सहन करावा लागत होता. अनेक रुग्णांना चालता येत नसल्याने त्यांना उचलून नेण्याशिवाय रुग्णांच्या नातेवाइकांकडे दुसरा पर्याय उरला नव्हता. नव्याने पादचारी पूल झाल्याने विद्यार्थी व रुग्णांची चांगली सोय झाली आहे.
नव्याने उभारण्यात आलेला पादचारी पूल सायनपासून सुरू होऊन थेट धारावीतील लक्ष्मी बाग विभागात उतरवला असल्याने धारावीतील रहिवाशांना व पादचाऱ्यांना मुख्य रस्त्यावर जावे लागत नाही. नव्या पुलाचा फायदा शेकडो पादचाऱ्यांना होत आहे.
स्थानिक रहिवाशांना गेले वर्षभर खूपच त्रास सहन करावा लागत होता. धारावीतून सायनकडे जाणे म्हणजे शिक्षा वाटत होती. लहान मुले व विद्यार्थी यांना व पालकांना गर्दीतून वाट काढणे जिकिरीचे झाले होते.
- विद्या माने, अध्यक्ष, भूमी स्वच्छता फाउंडेशन
मला माझे वडील शाळेत दुचाकीवरून सोडत असत; मात्र वाहतूक पूल बंद झाल्यावर मला चालत शाळेत जावे लागत होते. अनेकदा गर्दीतून वाट काढत जावे लागत असायचे. नवीन पादचारी पूल उभारल्याने एकदम आरामात जाता येते.
- स्वरिता संतोष लिंबोरे, महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी
