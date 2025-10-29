टीम ओमी कलानीचा युवा नेता अटकेत
टीम ओमी कलानीचा युवानेता अटकेत
उल्हासनगर खंडणी प्रकरणात कारवाई
उल्हासनगर, ता. २९ (वार्ताहर) : शहरात २०२१मध्ये गँगस्टर सुरेश पुजारीकडून भाजप नेते अमित वाधवा यांना जीवे मारण्याची धमकी देत तब्बल एक कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा थरारक प्रकार घडला होता. या प्रकरणातील आरोपींना अटकेपासून संरक्षण देणारा आदेश मिळाला होता. तो मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. न्या. नितीन सांबरे यांनी दिलेल्या निर्णयात सुशील उदासी, पंकज तिलोकानी व उमेश राजपाल यांची पोलिस कोठडी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ठाणे गुन्हे शाखेने उल्हासनगरात छापा टाकून टीम ओमी कलानीचे युवानेते पंकज तिलोकानी यांना मंगळवारी (ता. २८) अटक केली.
उल्हासनगरातील कल्पतरू को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीचे चेअरमन व भाजप पदाधिकारी अमित वाधवा यांच्याकडून चार जणांनी मिळून दोन कोटींपेक्षा अधिक कर्ज घेतले होते; मात्र त्यांनी पैसे परत केले नाहीत. अमित वाधवा यांनी रकमेबाबत मागणी करताच या चौघांनी कुख्यात गँगस्टर सुरेश पुजारीची मदत घेतली. सुरेश पुजारीने वाधवा यांना थेट फोन करून धमकी दिली, की पैसे मागितलेस तर जिवंत ठेवणार नाही; उलट एक कोटी रुपये खंडणी द्यावी लागेल. या फोन कॉलचे रेकॉर्ड अमित वाधवा यांनी पोलिसांकडे सादर केले. त्यात सुरेश पुजारीकडून सुशील उदासी, पंकज तिलोकानी, उमेश राजपाल आणि रोशन महेश माखिजा यांच्या वतीने धमकी देण्यात आली होती. इतकेच नव्हे तर त्यांनी घेतलेले कर्ज माफ करून तसे सर्टिफिकेटही देण्यास सांगितले होते. या आरोपांवर आधारित उल्हासनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आणि तपास ठाणे क्राइम ब्रँचच्या युनिटकडे सोपवण्यात आला होता.
१ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी
या प्रकरणातील चौघांपैकी रोशन माखिजा याला सत्र न्यायालयातून जामीन मिळाला होता, तर उर्वरित तिघांनी उच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व संरक्षण घेतले होते. मात्र अमित वाधवा यांनी या अटकपूर्व संरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, आज त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्यांना १ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
