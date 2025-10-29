मुंबई महापालिका आरक्षण सोडत ११ नोव्हेंबर रोजी
महापालिकेची आरक्षण
सोडत ११ नोव्हेंबरला!
२७ नोव्हेंबरला अंतिम आरक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ ः मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठीच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत ११ नोव्हेंबर रोजी काढण्यात येईल. हरकती व सूचनांनंतर अंतिम आरक्षण २७ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होईल. यासंदर्भात आज राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून यासंदर्भात आदेश दिला आहे.
महापालिकेसाठी आरक्षित जागांची संख्या निश्चित करून त्याला राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेणे, हरकती व सूचनांचा विचार करून अंतिम आरक्षण यादी तयार करणे, आदी टप्प्यांचे वेळापत्रक आयोगाने जाहीर केले आहे. आरक्षित जागांची संख्या निश्चित करून राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेण्यासाठी ३० ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबरदरम्यान प्रस्ताव सादर करावा लागेल. आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना ६ नोव्हेंबर रोजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावा लागेल. त्यानंतर ११ नोव्हेंबर रोजी आरक्षणाची सोडत काढून तिचा निकाल राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा लागेल. या प्रारूप आरक्षणावर हरकती सूचना मागवण्यासाठी ते प्रारूप आरक्षण विहित नमुन्यात १४ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करावे लागेल. प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सूचना २० नोव्हेंबरपर्यंत मागवण्यात येऊ शकतात. त्यावर महापालिका आयुक्त २७ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घेतील. अंतिम आरक्षणाची यादी २८ नोव्हेंबर रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल, असे काकाणी यांनी म्हटले आहे.
---
संक्षिप्त वेळापत्रक असे...
आरक्षित जागांची संख्या निश्चिती - ३० ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर
आरक्षणाची सोडत - ११ नोव्हेंबर
प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सूचना - २० नोव्हेंबर
हरकती सूचनांवर विचार करून अंतिम निर्णय - २७ नोव्हेंबर
---
असे असेल आरक्षण
अनुसूचित जाती - १५
अनुसूचित जमाती - २
इतर मागासवर्गीय - ६१
महिला - ११४
सर्वसाधारण - ३५
एकूण - २२७
