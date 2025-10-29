आचोळे रुग्णालयावरून राजकारण पेटले
विरार, ता. २९ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेतील प्रस्तावित आचोळे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयाच्या सर्वेक्षणावरून राजकीय संघर्षाची ठिणगी पडली. आमदार राजन नाईक आणि माजी महापौर रुपेश जाधव आमनेसामने आले असून, या वादामुळे रुग्णालयाच्या कामावर राजकीय सावट पसरले आहे. दोन्ही गटांमधील वादविवादामुळे परिसरात राजकीय तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नालासोपारा-आचोळे येथील आरक्षण क्रमांक ४५५ आणि सर्व्हे क्रमांक ६ या जमिनीवर १५ कोटी ८२ लाख रुपये खर्चून २०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. महापालिकेकडून या प्रकल्पासाठी सल्लागार व शिल्पकार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर हे रुग्णालय वसई-विरारसाठी अत्यावश्यक मानले जात आहे; मात्र जमिनीच्या सीमारेषांबाबत तांत्रिक मतभेद कायम असल्याने प्रकल्पाचा गतिमान प्रवास पुन्हा अडकला आहे. याबाबत भाजपचे राजन नाईक यांनी सांगितले, की रुग्णालयाच्या प्रगतीत अडथळा आणला जातो. राज्य सरकार आणि विभागीय प्रशासनाने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनच सर्वेक्षण सुरू केले आहे, तरीही काही नेते राजकीय हेतूने अधिकारी आणि सर्व्हे पथकाला धमकावत आहेत. रुग्णालयाचे काम रोखणे म्हणजे जनतेच्या हिताशी खेळणे आहे. काही जण स्वतःच्या अतिक्रमणाचे रक्षण आणि राजकीय लाभासाठी मुद्दाम अडथळा आणत आहेत. आम्ही हे प्रकरण सरकारसमोर मांडू.
बविआचे रुपेश जाधव यांनी याला प्रत्युत्तर देताना सांगितले, की आचोळे रुग्णालयाचा प्रस्ताव हा बविआ सत्ताकाळात हितेंद्र ठाकूर आणि क्षितिज ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढे नेण्यात आला होता. आरक्षण, निधी आणि मंजुरीची प्रक्रिया तेव्हाच पूर्ण झाली होती. आज जे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतात ते त्या काळात कुठे होते? या ठिकाणी रुग्णालयासाठी राखीव जमीन आणि शेजारील खासगी जागा दोन्ही आहेत. सीमारेषा निश्चित न करता सर्वेक्षण सुरू करणे हेच चुकीचे पाऊल आहे. मी केवळ अचूक नकाशा ठरवण्याची मागणी केली होती, पण त्याचाच विपर्यास करून राजकीय रंग देण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.