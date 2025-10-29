खारघरमध्ये आगीत घराचे नुकसान
खारघरमध्ये आगीत घराचे नुकसान
खारघर, ता. २९ (बातमीदार) ः खारघर सेक्टर सातमधील रावेची हाईट्समधील एका घराला लागलेल्या आगीत घरातील साहित्य जळून खाक झाले. ही घटना बुधवारी (ता. २९) सायंकाळी चारच्या सुमारास घडली. एसीत बिघाड होऊन ही आग लागल्याचे समजते. आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन जवानांना जवळपास तासभर कसरत करावी लागली.
मुदित भटनागर यांच्या घरात ही आग लागली. आग लागल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अमर उपाध्याय यांना मिळताच त्यांनी तत्काळ अग्निशमन अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. अग्निशमनच्या जवानांनी जीवितहानी होऊ नये म्हणून सोसायटीमधील जवळपास २५ व्यक्तींना बाहेर काढले. आगीत घरातील सर्व साहित्य जळून खाक झाल्याचे अग्निशमन अधिकारी सौरभ पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, महिनाभरातील खारघरमधील ही आगीची चौथी घटना आहे.
