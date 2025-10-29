खड्ड्यात दुचाकी आदळून अपघात
उल्हासनगर, ता. २९ (वार्ताहर) : पॅनल क्रमांक १६, दुलारी पाडा परिसरात पाणीपुरवठा विभागाने खोदलेले खड्डे उघडेच ठेवल्याने दुचाकी आदळून चालक जखमी झाला. यात जीवितहानी टळली असली, तरी नागरिकांमध्ये या घटनेमुळे प्रचंड संताप आहे.
अलीकडेच पाणीपुरवठा विभागाने जलवाहिनी टाकण्यासाठी या भागात काम सुरू केले होते. मात्र, काम संपल्यानंतर खड्डे तसेच उघडे ठेवले. परिसरात बॅरिकेड्स लावणे, सूचना फलक बसवणे किंवा अंधारात प्रकाशयोजना करणे याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी कमी प्रकाशात वाहनचालकांना धोका निर्माण झाला. परिणामी, या खड्ड्यात दुचाकी घसरून अपघात झाला. चालकाला किरकोळ दुखापत झाली असून तो थोडक्यात बचावला. घटनेनंतर परिसरातील रहिवाशांनी महापालिकेविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, ठेकेदारांकडून कामानंतर सुरक्षा नियम पाळले जात नाहीत, तसेच अधिकाऱ्यांकडून देखरेख न केल्याने असे प्रकार वारंवार घडतात.
लहुजी शक्ती सेनेचे शहर उपाध्यक्ष प्रकाश खंडागळे यांनी या घटनेवर संताप व्यक्त करत म्हटले, महापालिकेच्या निष्काळजीमुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे. या अपघाताला ठेकेदार आणि संबंधित अधिकारी जबाबदार आहेत. पालिकेने तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.
