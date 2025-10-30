खूनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यातील फरार आरोपीस अटक

खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यातील फरार आरोपीस अटक
अंधेरी, ता. ३० (बातमीदार) ः हत्येच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यांतील एका फरार आरोपीस मालवणी पोलिसांनी अटक केली. सद्दाम करीम काझी असे या आरोपीचे नाव असून अटकेनंतर त्याला बोरिवलीतील स्थानिक न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
गुन्हा घडल्यानंतर सद्दाम हा गेल्या दीड वर्षांपासून फरार होता. अखेर त्याला मालवणी परिसरातून पोलिसांनी शिताफीने अटक केली. अनिता सितेंदर सिंग ही महिला पंजाबची रहिवासी असून कांदिवलीतील चारकोप परिसरात राहते. तिला नुमेष नावाचा एक मुलगा असून तो चित्रपट क्षेत्रात बाऊंसर म्हणून कामाला आहे. सद्दाम हा त्याचा मित्र असून तो मालाडच्या मालवणी गेट क्रमांक आठमध्ये राहतो. या दोघांमध्ये एका क्षुल्लक कारणावरून वाद झाला होता.
१४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तो मालवणीतील बफेरा जंक्शन, राज मेडिकलसमोर आला होता. या वेळी पूर्वीच्या वादातून सद्दामने त्याला शिवीगाळ करून हातासह लाथाबुक्क्यांनी तसेच लाकडी दांडक्याने बेदम मारहाण केली होती. या हल्ल्यात तो गंभीररीत्या जखमी झाला होता. त्याला एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
नुमेषकडून ही माहिती त्याच्या आईला समजताच तिने मालवणी पोलिसांत सद्दाम काझीविरुद्ध तक्रार केली होती. त्याच्याविरुद्ध पोलिसांनी हत्येच्या प्रयत्नासह अन्य कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. दीड वर्षांपासून तो फरार होता. त्याच्या अटकेसाठी पोलिसांनी विशेष मोहीम हाती घेतली होती. सद्दाम हा त्याच्या मालवणीतील राहत्या घराजवळ येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती.
