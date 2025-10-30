हत्या प्रकरणात दोघांना जन्मठेप
हत्या प्रकरणात दोघांना जन्मठेप
नवी मुंबई, ता. ३० (वार्ताहर) ः अनैतिक संबंधातून पतीची हत्या प्रकरणात दोघांना बेलापूर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. रबाळे एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत २०२०मध्ये ही घटना घडली होती.
रबाळे एमआयडीसीच्या हद्दीत राहणाऱ्या लक्ष्मी वाघेचे जिसात ऊर्फ जिसान सिद्दीकीसोबत अनैतिक संबंध होते. त्या गोष्टीवरून तिचा पती रूपेश वाघेसोबत नेहमी वाद होत होता. जानेवारी २०२० मध्ये रूपेश वाघे मुलीला भेटण्यासाठी गेला होता. त्या वेळी पत्नी लक्ष्मी जिसातसोबत राहत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे रूपेश वाघे लक्ष्मीला ओरडला होता. या गोष्टीचा राग मनात धरून जिशात आणि लक्ष्मी दोघांनी रूपेशवर जीवघेणा हल्ला केला होता. या घटनेत गंभीर जखमी असलेल्या रूपेशचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणात रबाळे एमआयडीसी पोलिसांनी लक्ष्मी वाघे व तिचा प्रियकर जिसात ऊर्फ जिसान सिद्दीकीविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. बेलापूर सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. ए. साने यांच्या न्यायालयात खटल्याची सुनावणी सुरू होती. विशेष सरकारी वकील योगेंद्र पाटील यांनी सादर केलेल्या साक्षी-पुरावे ग्राह्य धरून दोघांना दोषी ठरवले.
