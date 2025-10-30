तंदुरुस्ती प्रमाणपत्रांसाठी रुग्णालयात रांगा
कासा, ता. ३० (बातमीदार) : दिवाळी सुट्टी संपल्यानंतर शाळा, महाविद्यालये, तसेच निवासी आश्रमशाळा पुन्हा सुरू होणार असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तंदुरुस्ती आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळविण्याची लगबग दिसत आहे. त्यामुळे कासा उपजिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात गेल्या दोन दिवसांपासून विद्यार्थ्यांसह पालकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी सरकारी निवासी आश्रमशाळांमध्ये, तसेच महाबळेश्वर, पांचगणी, पुणे येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. या सर्व विद्यार्थ्यांना शाळेत परतण्यापूर्वी तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने रुग्णालयात रक्तगट, रक्तदाब, वजन, उंची, हिमोग्लोबिन आदी तपासण्या केल्या जात आहेत.
रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या मते, ही तपासणी प्रक्रिया वेळखाऊ असून त्यात मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांची गर्दी होत असल्याने नियमित रुग्णसेवांवर परिणाम होत आहे. कासा उपजिल्हा रुग्णालय हे या भागातील प्रमुख आरोग्य केंद्र असल्याने आजूबाजूच्या अनेक गावांतील नागरिक येथे उपचारासाठी येतात. दररोज सुमारे ७० ते ८० रुग्ण ओपीडीमध्ये, तर ६० ते ७० रुग्ण उपचारासाठी दाखल असतात. नेत्ररोग, दंतरोग, एक्स-रे आदी विभागांमध्येही गर्दी वाढली आहे. त्यातच विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्र तपासणीमुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
दिवाळीनंतर शाळा व कॉलेज सुरू होत असल्याने विद्यार्थ्यांना मेडिकल सर्टिफिकेटची गरज लागते. आम्ही त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था केली आहे. मात्र, सध्या रुग्णसंख्या वाढल्याने काही अडचणी निर्माण होत आहेत. नागरिकांनी बदलत्या हवामानात आरोग्याची काळजी घ्यावी, स्वच्छता राखावी आणि उकळलेले, थंड केलेले पाणी प्यावे.
- डॉ. प्रसाद तरसे,
वैद्यकीय अधिकारी, कासा उपजिल्हा रुग्णालय
