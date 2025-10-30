गोवंडीतील कमला रमन नगर मार्गाची दुरवस्था
गोवंडीतील कमला रमण नगर मार्गाची दुरवस्था
रहिवाशांची ‘नो रोड, नो व्होट’ मोहीम सुरू
चेंबूर ता. ३० (बातमीदार) ः गोवंडीतील डम्पिंग परिसरातील कमला रमण नगर मार्ग पालिकेतर्फे बनवण्यात आला आहे, मात्र गेल्या तीन वर्षांत या मार्गाची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना या मार्गावरून चालणे कठीण झाले असल्याने संतप्त रहिवाशांनी ‘नो रोड, नो व्होट’ ही मोहीम सुरू केली आहे.
मुंबई पालिका प्रशासन शहरातील मार्गांचा विकास आणि दुरुस्तीसाठी विविध काँक्रीटीकरण प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पाकरिता दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची कामे हाती घेतली जातात. मुंबईतील कामांचा दर्जा राखणे आणि काम वेळेत पूर्ण करणे, यावर पालिका प्रशासन भर देते. गोवंडी कमला रमण नगर परिसरात तीन वर्षांपूर्वी बनवण्यात आलेल्या कच्च्या डांबरीकरण मार्गाची सध्या दुरवस्था झालेली आहे. त्यामुळे या मार्गावरून रहिवाशांना व वाहनचालकांना चालताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
गोवंडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी परिसर असून, एकूण १० लाख लोकसंख्या आहे. या परिसरात कित्येक रस्त्यांची दुरवस्था आहे. चाळीतील नाले आणि गटारांची अवस्था बिकट पाहायला मिळत आहे. या मार्गाची लवकरात लवकर दुरुस्ती करावी, यासाठी स्थानिक रहिवाशांनी पालिकेकडे सतत पत्रव्यहार केला आहे. स्थानिक प्रतिनिधी व पालिका अधिकारी अद्याप दखल घेत नसल्याचा आरोप रहिवाशानी केला आहे.
याच परिसरात पालिका व खासगी शाळा आहेत. या शाळेतील विद्यार्थ्यांना या मार्गाचा वापर करावा लागत आहे. रस्ता खचल्याने ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, गरोदर महिलांना प्रवास धोक्याचे झाले आहे.
या रस्त्याकडे पालिकेने दुर्लक्ष होत असल्याने गोवंडी नागरिक कल्याण मंचाने ‘नो रोड, नो व्होट’ ही मोहीम सुरू करून मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेने तातडीने कमला रमण नगर मार्ग दुरुस्त करावा अन्यथा मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
गटाराचे काम सुरू असल्याने खोदकाम करण्यात आले होते. तातडीने काम सुरू करण्यात येणार आहे, अशी प्रतिक्रिया पालिका एम पूर्व विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
रस्त्याची दुरुस्ती करण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे रस्ता नाही तर मतदान नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
फैयाज शेख
- संस्थापक, गोवंडी सिटीझन्स वेल्फेअर फोरम
