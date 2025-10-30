दिवा शहरातील दुबार मतदारांची नावे वगळा
दिवा शहरातील दुबार मतदारांची नावे वगळा
महाविकास आघाडीसह भाजपची मागणी; निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३० : कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदार क्षेत्रातील दिवा शहराच्या मतदार याद्यांमध्ये १७ हजारांहून अधिक दुबार नावे असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या गंभीर त्रुटीची तातडीने चौकशी करून दुबार नावे वगळण्याची मागणी गुरुवारी (ता. ३०) महाविकास आघाडीतील पक्ष आणि भाजपच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने केली आहे.
शिवसेना ठाकरे गट, मनसे, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी उपविभागीय अधिकारी व मतदार नोंदणी अधिकारी विश्वास गुजर यांची भेट घेतली. मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी निवेदन सादर केले.
प्रभाग क्रमांक २७ आणि २८ मध्ये केलेल्या प्राथमिक तपासणीत १७,२५८ इतकी दुबार मतदारांची नावे आढळून आली आहेत. या मतदार यादीतील सर्व दुबार नावे तत्काळ वगळण्यात यावीत, अशी संयुक्त शिष्टमंडळाने मागणी केली आहे.
प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी. सुधारित यादी सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून द्यावी. भविष्यात अशा नोंदी होऊ नयेत, यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांना कडक मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, अशी मागणी केली आहे. निवेदनात नमूद केले आहे की, मतदार यादीतील ही त्रुटी निवडणुकीतील विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी. या वेळी निवेदन देण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गट जिल्हा संघटक तात्यासाहेब माने, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गट जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान, मनसे शहर अध्यक्ष तुषार पाटील आणि भाजप शहर अध्यक्ष सचिन भोईर यांसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
