पनवेलमध्ये आज ‘एकता दौड’
पनवेल (बातमीदार) : राष्ट्राच्या एकतेचा आणि ऐक्याचा संदेश देण्यासाठी पनवेल शहर पोलिस ठाण्याच्या वतीने ‘एकता दौड’ हा उपक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमात नागरिक, विद्यार्थी, स्वयंसेवक, स्थानिक प्रतिनिधी, पत्रकार तसेच विविध संस्थांचे प्रतिनिधी आणि समाजातील सर्व घटकांनी उत्साहाने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पनवेल शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांनी केले आहे.
पनवेलच्या वडाळे तलाव येथून शुक्रवार (ता. ३१) सकाळी ६.४५ वाजता ‘एक धाव-एक भारत-एकता आमची ताकद’ या घोषवाक्याखाली ही दौड सुरू होणार आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय एकता दिनाच्या औचित्याने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या वॉकथॉनचे उद्दिष्ट समाजात ऐक्य, देशभक्तीचा संदेश पसरवणे हे आहे.
