लोकलमध्ये चढताना फलाटामध्ये तिघेजण अडकले
लोकलमध्ये चढताना फलाटामध्ये तिघे जण अडकले
डोंबिवली स्थानकावरील घटना; जागरूक प्रवाशांचे प्रसंगावधान
सकाळ वृत्तसेवा,
डोंबिवली, ता. ३०: डोंबिवली रेल्वेस्थानकातून जलद लोकल पकडताना एकापाठोपाठ एक अशा तीन प्रवाशांचा तोल जाऊन ते फलाट आणि लोकलच्या गॅपमध्ये अडकल्याची थरारक घटना बुधवारी (ता. २९) सकाळी घडली; मात्र इतर जागरूक प्रवाशांनी वेळीच धाव घेतल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला आणि तिन्ही प्रवाशांचे प्राण वाचले.
बुधवारी सकाळी ७ ते ७.३० च्या दरम्यान, डोंबिवली स्थानकाच्या फलाट क्रमांक ५ वर कसाराहून सीएसएमटीकडे जाणारी अतिजलद लोकल पकडताना प्रवाशांची नेहमीप्रमाणे गर्दी झाली होती. लोकलमध्ये चढताना एका प्रवाशाचा पाय दरवाजाच्या पायदानावर घसरला आणि तोल जाऊन तो फलाट व लोकलच्या गॅपमध्ये अडकला. त्याच्या अंगावर आणखी दोन प्रवासी पडले आणि त्यांचेही पाय गॅपमध्ये अडकले. आरडाओरडा होताच तिथे असलेल्या जागरूक प्रवाशांनी प्रसंगावधान राखले आणि तातडीने तिन्ही प्रवाशांना बाहेर खेचले. या घटनेमुळे रेल्वे सुरक्षा दलाचे जवान तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. प्रवाशांना किरकोळ खरचटले असल्याने त्यांनी वैद्यकीय मदत न घेता पुढील प्रवास सुरू केला. प्रवाशांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अपघात टळल्याने रेल्वे प्रशासनानेही त्यांचे कौतुक केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.