प्रेमसंबंधांतून मुलीच्या भावाने केला डॉक्टरवर हल्ला
केईएममध्ये सैराटची पुनरावृत्ती!
प्रेमप्रकरणातून मुलीच्या भावाचा डॉक्टरवर हल्ला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : केईएम रुग्णालयाच्या हृदयरोग विभागात (सीव्हीटीएस) कार्यरत एका २६ वर्षीय डॉक्टरवर त्याच्या प्रेयसीच्या भावाने जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना घडली. प्रेमसंबंधाला मुलीच्या भावाचा विरोध असल्याने त्याने बुधवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास केईएम रुग्णालयानजीक असलेल्या हनुमान मंदिराजवळ डॉक्टरला बोलावले आणि पदपथावरच चाकूने त्याच्यावर सपासप वार केले. फारिद खान असे हल्लेखोराचे नाव असून, याप्रकरणी भोईवाडा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जखमी डॉक्टरचे त्याच विभागात काम करणाऱ्या मुलीशी प्रेमसंबंध होते; मात्र त्यांच्या या नात्याला मुलीच्या भावाचा विरोध होता. बुधवारी सकाळी मुलीचा भाऊ, मित्र आणि एक अनोळखी व्यक्ती वॉर्ड क्रमांक ३१ च्या बाहेर आले. त्यांनी डॉक्टरला बहिणीशी असलेल्या नात्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी त्यांच्या शिवडी येथील घरी येण्यास सांगितले; मात्र डॉक्टरने मुलीशी एकदा बोलण्याची इच्छा व्यक्त करीत, तिच्या भावासोबत येण्यास नकार दिला. यावरून दोघांमध्ये वाद झाला. आरोपींनी डॉक्टरला शिवीगाळ करीत मारहाण केली. मुलीच्या भावाने अचानक धारदार चाकू बाहेर काढत डॉक्टरच्या पाठीवर आणि डाव्या हातावर वार केला. ‘आज तुम्हे नही छोडेंगे, तुम्हे मार डालेंगे’ अशी धमकी दिली. जखमी अवस्थेते डॉक्टरने भोईवाडा पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार दिली. पोलिसांनी त्यांचा जबाब नोंदवून चौकशी सुरू केली आहे. संबंधित परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असून, मुलीच्या भावाचा आणि त्याच्या साथीदारांचा शोध सुरू आहे. या घटनेमुळे केईएम रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, याप्रकरणी कारवाईची मागणी केली जात आहे.
उपचारासाठी पुन्हा रुग्णालयात!
घटनेनंतर डॉक्टर जखमी अवस्थेत केईएमच्या आपत्कालीन विभागात दाखल झाल्यानंतर, तेथील डॉक्टरांनी तात्पुरते उपचार करत त्याला घरी पाठवले; मात्र या घटनेची बातमी वाऱ्यासारखी पसरल्यावर डॉक्टरला पुन्हा रुग्णालयात बोलावून घेण्यात आले आणि त्याला अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले. सध्या डॉक्टरवर उपचार सुरू असून, त्याची प्रकृती स्थिर आहे.
