नवी मुंबईत कर्करोग रुग्णांची होणार नोंदणी
देशातील पहिली महापालिका; आंतरराष्ट्रीय आरोग्यतज्ज्ञांकडून प्रशंसा
वाशी, ता. ४ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेने पुन्हा एकदा आरोग्यसेवेत आदर्श निर्माण केला आहे. नेरूळ येथील माँसाहेब मीनाताई ठाकरे रुग्णालयात कर्करोग नोंदणी विभाग सुरू करून नवी मुंबई महापालिका देशातील सर्व महापालिकांमध्ये हा उपक्रम सुरू करणारी पहिली ठरली आहे. या अभिनव उपक्रमाचे आंतरराष्ट्रीय आरोग्यतज्ज्ञांकडून मोठ्या प्रमाणावर कौतुक करण्यात आले आहे.
टाटा रुग्णालयाशी संलग्न कर्करोग संशोधन केंद्राचे अधिकारी डॉ. अतुल बुडुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या पुढाकाराने ११ ऑक्टोबर २०२४ पासून हा विभाग कार्यरत आहे. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत जवादे यांच्या देखरेखीखाली शहरातील सर्व कर्करोग रुग्णांची नोंद केली जात असून, या आकडेवारीद्वारे रुग्णसंख्या, मृत्युदर आणि सर्वाधिक आढळणारे कर्करोगाचे प्रकार यांचा अभ्यास केला जात आहे. या उपक्रमाचे मूल्यमापन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आरोग्यतज्ज्ञांचे पथक डॉ. मॅग्डालेना पॅच्कोन्स्की, डॉ. हटू क्य लिन आणि डॉ. अर्पिता पाल यांनी रुग्णालयाला भेट देऊन विभागाचे कामकाज पाहिले. पथकाने नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रयत्नांचे कौतुक करीत २० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात कर्करोग नोंदणी सुरू करणे ही दूरदृष्टीची पावले आहेत, असे मत व्यक्त केले.
या विभागाची माहिती सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. धनवंती घाडगे आणि पॅथॉलॉजिस्ट डॉ. संगीता बनसोडे यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की या नोंदणीमुळे भविष्यात शहरातील कर्करोगविषयक पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यात मदत होईल. कर्करोग नोंदणीसाठी टाटा संस्थेकडून नवी मुंबई महापालिकेला मोफत संगणक सॉफ्टवेअर आणि प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निधी मिळविण्यासाठी शिफारस केली जाणार असल्याचे डॉ. अतुल बुडुख यांनी सांगितले. नवी मुंबई महापालिकेचा हा उपक्रम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील एक नवा आदर्श ठरत आहे.
