नवी मुंबईत वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाययोजनेसाठी उच्चस्तरीय बैठक
३१ ऑक्टोबरला वाहतूक सुधारणा आराखड्यावर होणार सविस्तर चर्चा
वाशी, ता. ३० (बातमीदार) : नवी मुंबई शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी, बेकायदा पार्किंग आणि अतिक्रमण यामुळे नागरिकांना दररोज त्रास सहन करावा लागत आहे. या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेच्या पुढाकाराने उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ही बैठक ३१ ऑक्टोबर रोजी होणार असून, यात वाहतूक पोलिस उपायुक्त, विभागीय कार्यकारी अभियंते, तसेच मालमत्ता व अतिक्रमण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
शहरातील वाढत्या लोकसंख्येसोबत वाहनसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने ऐरोली, कोपरखैरणे, वाशी, नेरूळ, बेलापूर, सानपाडा आणि घणसोली या प्रमुख विभागांमध्ये वाहतूक कोंडी तीव्र झाली आहे. रस्त्यावर थांबवलेली वाहने, बेकायदा पार्किंग आणि अतिक्रमणामुळे वाहतूक सुरळीत होणे अवघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेने पार्किंग झोन आणि नो-पार्किंग क्षेत्रांची स्पष्ट निश्चिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बैठकीत प्रत्येक विभागातील प्रमुख रस्त्यांवरील पार्किंग स्थळे ओळखणे, नो-पार्किंग क्षेत्रांचे सीमांकन करणे, अतिक्रमणावर तातडीने कारवाई करणे आणि वाहतूक पोलिसांसह संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्याबाबत सखोल चर्चा होणार आहे. तसेच नागरिकांच्या सुविधेसाठी आधुनिक पार्किंग व्यवस्थापन प्रणाली आणि डिजिटल मॉनिटरिंग तंत्रज्ञान लागू करण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे. महापालिका, वाहतूक विभाग आणि पोलिस यांच्यातील समन्वय वाढवून वाहतूक शिस्त प्रस्थापित करणे, ही बैठकीची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. शहरातील नागरिकांना सुलभ, सुरक्षित आणि निर्बाध प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी ही बैठक वाहतूक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
