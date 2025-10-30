उरण बायपास मार्ग निधीअभावी रखडला
खोपटे–कोप्रोली मार्गाच्या दुरुस्तीला सुरुवात
वाहतूक कोंडीत भर; वाहतुकीचे नियोजन करण्याची मागणी
उरण, ता. 30 (वार्ताहर)
उरण पूर्व विभागाच्या वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या खोपटे–कोप्रोली मार्गाच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. सध्या रस्त्यावर पाईप टाकण्याचे काम सुरू असून त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांना अतिरिक्त नियोजन करावे लागणार आहे.
कोप्रोली–खोपटा हा मोठ्या रहदारीचा मार्ग असून, खोपटा पुलाच्या उभारणीनंतर जेएनपीटी परिसरातील विविध सीएफएस कंटेनर यार्ड आणि गोदामांमुळे अवजड वाहनांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या अवजड वाहनांच्या सततच्या वाहतुकीमुळे रस्त्याचा सुमार दर्जा आणि अतिवृष्टीच्या परिणामामुळे या रस्त्याची दुर्दशा झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुमारे 1100 मीटर लांबीच्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणासाठी तब्बल सात कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ठेकेदाराची नियुक्ती सहा महिन्यांपूर्वीच करण्यात आली असली तरी विविध कारण पुढे करत हे काम रखडले होते. आता मात्र ठेकेदाराने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली असून पहिल्या टप्प्यात पाईप टाकण्याचे काम सुरू आहे. मात्र या मार्गावरील अवजड वाहनांमुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा निर्माण होत आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडली आहे. या कामासाठी सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित असल्याने नागरिकांना या काळात वाहतूक कोंडीचा मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिस यंत्रणा अधिक सक्षक करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
