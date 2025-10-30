ठाणे शहरात शनिवारी पाणीबाणी
ठाणे शहरात शनिवारी पाणीबाणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : महापालिका क्षेत्रात नवीन जलवाहिनी कार्यान्वित करण्यासाठी आणि व्हॉल्व्ह बसवण्याच्या तातडीच्या कामामुळे शनिवारी (ता. १) सकाळी नऊ वाजल्यापासून ते रविवारी (ता. २) सकाळी नऊ वाजेपर्यंत असा २४ तासांचा पाणीपुरवठा बंद (शटडाऊन) ठेवण्यात येणार आहे.
वागळे प्रभाग समिती आणि लोकमान्य सावरकर नगर प्रभाग समितीअंतर्गत येणाऱ्या इंदिरानगर जलकुंभ, श्रीनगर जलकुंभ, वारलीपाडा जलकुंभ, कैलासनगर रेनो टँक, रुपादेवी जलकुंभ, रुपादेवी रेनो टँक, रामनगर जलकुंभ, येऊर एअर फोर्स जलकुंभ, लोकमान्य जलकुंभ, या विभागांतील पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहील
शटडाऊनचे कारण
इंदिरानगर संप येथे पाणीपुरवठा करण्यासाठी नव्याने अंथरण्यात आलेली १,१६८ मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी कार्यान्वित करणे.
नितीन कंपनी जंक्शन येथे ७५० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिनीवर व्हॉल्व्ह बसवण्याचे काम करणे.
पाणीपुरवठा पूर्ववत कधी?
शटडाऊननंतर पुढील एक ते दोन दिवस पाणीपुरवठा कमी दाबाने होण्याची शक्यता आहे. या पाणीकपातीच्या काळात नागरिकांनी पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
