फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील आरोपीला मोकळीक; मनोर पोलिसांची भूमिका संशयास्पद
फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील आरोपीला मोकळीक
मनोर पोलिसांच्या भूमिकेवर शंका
तारापूर, ता. ३० (बातमीदार) : फसवणुकीच्या एका गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी सुभाष दत्तात्रय पाटील याला मनोर पोलिसांनी ताब्यात घेऊनही संशयास्पदरीत्या सोडून दिल्याची धक्कादायक घटना घडली. या प्रकारामुळे मनोर पोलिस ठाण्याच्या कार्यपद्धतीवर आणि निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
तक्रारदार संतोष आत्माराम गवळी यांनी थेट पोलिसांवरच आर्थिक देवाणघेवाणीतून आरोपीला मोकळीक दिल्याचा आरोप केला आहे. मुंबई-वडोदरा एक्स्प्रेस वेसाठी संपादित झालेल्या जमिनीच्या मोबदल्यातील तब्बल सहा कोटी ७२ लाख रुपयांची रक्कम संतोष गवळी यांच्या बनावट स्वाक्षरीच्या आधारे आरोपी सुभाष पाटील याने स्वतःच्या खात्यात वर्ग केली होती. याप्रकरणी पाटील याच्यावर भादंवि ४२०सह अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल आहे. पोलिसांनी आरोपीला पालघर येथून ताब्यात घेतले होते; मात्र काही वेळातच त्याला रहस्यमयरीत्या सोडून देण्यात आले. या गंभीर प्रकरणामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचा संशय आहे. गवळी यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत पोलिस महासंचालक मुंबई आणि पोलिस अधीक्षक पालघर यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असून, आरोपीसह संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. याबाबत मनोर पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी आरोपीला लवकरच अटक करण्यात येईल, अशी माहिती दिली आहे.
