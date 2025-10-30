राज्यात आठ स्थानकांवर ‘होल्डिंग एरिया’!
दिल्लीच्या धर्तीवर गर्दीचे व्यवस्थापन करणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० ः रेल्वेस्थानकांवरील प्रवाशांच्या वाढत्या गर्दीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिल्ली स्थानकावरील प्रयोगाच्या धर्तीवर देशातील ७६ प्रमुख स्थानकांवर ‘पॅसेंजर होल्डिंग एरिया’ उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, वांद्रे टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, नागपूर, नाशिक आणि पुणे स्थानकाचा समावेश आहे.
दिल्ली स्थानकावर केवळ चार महिन्यांत उभारलेल्या होल्डिंग एरियामुळे दिवाळी आणि छट पर्वातील प्रवाशांची प्रचंड गर्दी हाताळण्यात रेल्वे प्रशासनाला यश आले. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयाने देशभरातील अधिक गर्दी असलेल्या ७६ स्थानकांवर अशी सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक स्थानक परिसरातील उपलब्ध जागा, हवामान, प्रवाशांची संख्या आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन याबाबत आराखडा तयार केला जाईल. या ठिकाणी बसण्यासाठी बाकडे, पिण्याचे पाणी, शौचालये, चार्जिंग पॉइंट्स, डिजिटल माहिती फलक आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची व्यवस्था केली जाणार आहे. रेल्वेच्या प्रतीक्षेत स्थानकात थांबलेल्या प्रवाशांना विश्रांतीसाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरणार आहे.
---
वर्षभरात प्रकल्प पूर्ण करा!
देशभरातील सर्व होल्डिंग एरियाचे काम २०२६च्या सणासुदीपूर्वी पूर्ण करावे. प्रवाशांची सुरक्षितता, सुविधा आणि गर्दी नियंत्रणासाठी हा उपक्रम प्राधान्याने राबविण्यात यावेत, असे निर्देश रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिले.
---
प्रवासी अनुभव अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर
या प्रकल्पांमुळे गर्दीमुळे निर्माण होणारा गोंधळ, चेंगराचेंगरी टाळता येईल. रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर आणि नियोजित करण्यासाठी ही योजना एक महत्त्वाची पायरी ठरेल, असा विश्वास रेल्वे मंत्रालयाने व्यक्त केला.
