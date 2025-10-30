‘फिल्म बाजार’मध्ये दोन मराठी चित्रपट
गोव्यात आंतरराष्ट्रीय महोत्सव
मुंबई, ता. ३० : गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील ‘फिल्म बाजार-२०२५’ या प्रतिष्ठित विभागासाठी यंदा दोन मराठी चित्रपटांची निवड करण्यात आली आहे. संकेत माने दिग्दर्शित ‘मुक्काम पोस्ट देवाचं घर’ आणि मिलिंद कवडे दिग्दर्शित ‘श्री गणेशा’ या चित्रपटांचा यात समावेश असून, या निवडीची घोषणा महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील यांनी केली.
महामंडळाच्या वतीने दरवर्षी मराठी चित्रपटांची निवड करून फिल्म बाजारमध्ये सादर केली जाते. यामागचा उद्देश म्हणजे मराठी चित्रपटांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर स्थान मिळवून देणे आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देणे आहे. गेल्या १० वर्षांपासून महामंडळ कान्स आणि गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सक्रिय सहभाग नोंदवत आहे. या दोन्ही चित्रपटांचे फिल्म बाजारदरम्यान स्क्रिनिंग होणार असून, रसिकांना पूर्व नोंदणीद्वारे चित्रपट पाहण्याची संधी मिळणार आहे. याशिवाय विविध परिसंवाद आणि चित्रपटविषयक चर्चांमध्येही महामंडळाचा सहभाग असेल.
पत्रांमधून वडिलांशी संवाद
संकेत माने दिग्दर्शित ‘मुक्काम पोस्ट देवाचं घर’ हा भावनिक चित्रपट एका लहान मुलीच्या आयुष्यावर आधारित आहे. तिचे वडील युद्धात शहीद झाल्यानंतर ती त्यांना ‘देवाचं घर’ येथे पत्रे लिहू लागते. या पत्रांमधून ती वडिलांशी संवाद साधते आणि तिच्या भावनांचा प्रवाह प्रेक्षकांच्या मनाला भिडतो. प्रेम, विरह आणि आशेच्या भावनांनी सजलेली ही कथा प्रेक्षकांना नक्कीच भावेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
कौटुंबिक नात्यांचे सूक्ष्म पैलू
मिलिंद कवडे दिग्दर्शित ‘श्री गणेशा’ हा कौटुंबिक व भावनिक नात्यांवर आधारित चित्रपट आहे. टिकल्या (प्रथमेश परब) आणि त्याचे वडील भाऊसाहेब पाटील (शशांक शेंडे) यांच्या नात्यातील संघर्ष, प्रेम आणि पुनर्मिलनाचा प्रवास या कथेत दाखविण्यात आला आहे. पित्याच्या जबाबदारीची जाणीव, मुलाच्या भावविश्वातील ताणतणाव आणि कौटुंबिक नात्यांचे सूक्ष्म पैलू चित्रपटात प्रभावीपणे मांडले आहेत. या दोन्ही चित्रपटांच्या निवडीमुळे मराठी चित्रपटसृष्टीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवीन दारे उघडण्याची संधी मिळणार आहे. फिल्म बाजार-२०२५ हा मराठी सिनेमासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असा चित्रपटसृष्टीतला सूर आहे.
