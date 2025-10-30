घर चलो अभियानाला आजपासून होणार सुरू
मुंबई, ता. ३० ः ‘आवाज मुंबईकरांचा, संकल्प भाजपचा’ या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन मुंबईकरांच्या सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी एक व्यापक तीनदिवसीय अभियान उद्यापासून राबविण्यात येणार आहे. हे अभियान संपूर्ण मुंबईभर मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने मुंबई जिंकण्याचा संकल्प सोडला आहे. त्याच निर्धाराने मुंबई पिंजून काढण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार अमित साटम यांनी दिली. या अभियानाचा उद्देश म्हणजे नागरिकांच्या मतांवर आधारित मुंबईची आगामी धोरणे व उपक्रमांची आखणी करणे आहे. भाजप कार्यकर्ते घरोघरी, रेल्वेस्थानकांवर, कॉलेज परिसरात तसेच समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या सूचना नोंदवतील. ‘घर चलो अभियान’च्या धर्तीवर हे उपक्रम राबवले जाणार असून, प्रतिष्ठित नागरिक, विद्यार्थी आणि सामान्य मुंबईकर यांच्याशी थेट संवाद साधण्यात येईल, असेही आमदार अमित साटम यांनी सांगितले.
‘आवाज मुंबईकरांचा, संकल्प भाजपचा’ या अंतर्गत साटम यांनी हमाल बांधव, सफाई कामगार, डबेवाले, आदिवासी बांधव इत्यादींशी संवाद साधून त्यांच्या सूचना आणि मते जाणून घेतली आहेत.
अशोक सराफ यांच्याशी साधणार संवाद
मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार साटम हे शुक्रवारी सकाळी ६.३० वाजता नॅशनल पार्कला भेट देतील. शुक्रवारी दुपारी ३ वाजता ते सुप्रसिद्ध अभिनेते पद्मश्री अशोक सराफ यांची भेट घेऊन या उपक्रमाबाबत संवाद साधतील. रविवारी सकाळी ६.३० वाजता ते मरीन ड्राइव्ह येथे भेट देणार आहेत.
