पोलीस भरतीत अनुसूचित जमातींसाठी एकही जागा राखीव नाही
पोलिस भरतीत अनुसूचित जमातींसाठी जागा नाही
पालघरमधील आदिवासी समाजातील उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी
पालघर, ता. ३० : पालघर जिल्ह्यात सुरू झालेल्या १५८ पोलिस शिपाई पदांच्या भरतीमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी/आदिवासी) प्रवर्गासाठी एकही जागा राखीव नसल्याचे समोर आले आहे. आदिवासीबहुल जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पालघरमधील या परिस्थितीमुळे पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या आदिवासी समाजाच्या उमेदवारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
पालघर जिल्ह्यासाठी असलेल्या १५८ जागांपैकी एसटी प्रवर्गासाठी शून्य जागा आहेत. पोलिस विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरजिल्हा बदल्या आणि इतर कारणांमुळे जिल्ह्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांचे मंजूर २२ टक्के (१३०४ जागा) प्रमाण पूर्ण झाले आहे. किंबहुना ते जास्त झाले आहे. तर संतप्त आदिवासी तरुणांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक यतीश देशमुख यांच्याकडे या प्रवर्गाचा समावेश करून भरतीची सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, पालघरमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या अधिक असूनही जागा नसल्याने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
----------
विभागाचे स्पष्टीकरण
भविष्यात आंतरजिल्हा बदल्यांमुळे किंवा इतर प्रस्तावांमुळे जिल्ह्यातील एसटी कर्मचारी इतर जिल्ह्यांत गेल्यानंतर रिक्त होणाऱ्या जागांवर आरक्षणानुसार भरती केली जाईल, असे पोलिस विभागाने स्पष्ट केले आहे.
----------
पालघर हा आदिवासी जिल्हा आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध नाही. त्यातच पोलिस भरतीसाठी समाजातील मुले तयारी करीत असून, आरक्षण नसल्याने या सर्व तरुणांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले आहे.
- करण भोये, भरतीची तयारी केलेला उमेदवार, जव्हार
----------
अनुसूचित जमातीसाठी जागा राखीव का ठेवली नाही, यासंदर्भात माहिती मागवली आहे. ही बाब तपासून त्यानुसार समाजातील तरुणांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
डॉ. हेमंत सवरा, पालघर जिल्हा आदिवासी समाजाचे नेतृत्व करणारे खासदार
