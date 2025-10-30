मुंबई
छटपूजेकरिता अतिरिक्त रेल्वेची सोय
उत्तरेत जाण्यासाठी
अतिरिक्त रेल्वेची सोय
मुंबई, ता. ३० : छटपूजेच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर भारतात जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) ते छपरा यादरम्यान अतिरिक्त विशेष गाडी चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे क्रमांक ०५०८४ एलटीटी-छपरा स्पेशल शुक्रवारी (ता. ३१), आणि रेल्वे क्रमांक ०५५८८ एलटीटी-छपरा स्पेशल शनिवारी (ता. १) दुपारी २ वाजता एलटीटीहून निघून तिसऱ्या दिवशी पहाटे ४.४५ वाजता छपरा येथे पोहोचेल, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली.