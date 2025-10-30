काँग्रेसचा आज उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा
वाडा, ता. ३० (बातमीदार) ः शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेसच्या वतीने उद्या शुक्रवारी (ता. ३१) प्रांत कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सरकारने या मागण्यांबाबत दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती पालघर जिल्हाध्यक्ष प्रफुल पाटील यांनी दिली. उपविभागीय अधिकारी डॉ. संदीप चव्हाण यांना निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल पाटील यांच्यासह दिलीप पाटील, सुनील पाटील, प्रल्हाद सावंत यांच्यासह काँग्रेस कमिटी सदस्य व शेतकरी उपस्थित होते.
तालुक्यात ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करून सात-बारा कोरा करावा, पीकविमा रक्कम तातडीने खात्यात जमा करून निकषांमध्ये बदल करावा, पंजाब राज्याच्या धर्तीवर हेक्टरी ५० हजार रुपये भरपाई द्यावी, परतीच्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून भरपाई द्यावी, हेक्टरी ४० हजार रुपये बोनस द्यावा आणि ज्यांना बोनस मिळालेला नाही, त्यांना तातडीने द्यावा, कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या वीजवाहिनी व मनोऱ्यांच्या कामामुळे बाधित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, तसेच प्रांत कार्यालयासमोर ८ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांची दखल घ्यावी, अशा मागण्या केल्या आहेत.
