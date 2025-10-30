कळवा रुग्णालय हलगर्जीपणा
हलगर्जीवर अतिरिक्त आयुक्तांची नाराजी
कळवा रुग्णालयाच्या अधिष्ठातासह वैद्यकीय अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : ठाणे महापालिकेच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाच्या अनागोंदी कारभारावर ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रुग्णालयाच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू असताना १८ वॉर्डांसह अतिदक्षता विभागांमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइन टाकण्याच्या कामाची निविदा काढण्यात प्रशासनाला अपयश आले. नियोजनशून्य कारभारामुळे दुरुस्तीचे काम लांबणीवर पडल्याचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर संदीप माळवी यांनी कळवा रुग्णालय प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना फैलावर घेऊन रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व वैद्यकीय अधीक्षक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
रुग्णालयाच्या नूतनीकरणासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार ६० कोटींचा निधी पहिल्या टप्प्यात मिळाला आहे व पुढील ७५ कोटींना मंजुरी मिळाली आहे. फेब्रुवारी २०२५ पासून नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे, मात्र काम पूर्ण झाल्यावर ऑक्सिजन लाइन टाकली नसल्याचे लक्षात आले, जी नंतर एका कंत्राटदाराकडून दिवाळीपूर्वी काही वॉर्डमध्ये टाकण्यात आली. दरम्यान, पाच कोटींचा निधी मंजूर होऊन दोन महिने उलटूनही रुग्णालय प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना ऑक्सिजन लाइन टाकण्याच्या कामाची निविदा काढण्यासाठी वेळ मिळाला नाही, ही गंभीर बाब समोर आली आहे. या भोंगळ कारभाराबद्दल माळवी यांनी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राकेश बारोट आणि वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध माळगावकर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
