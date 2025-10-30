एकनाथराव खडसे यांच्या बंगल्यातील चोरी प्रकरणाचे उल्हासनगर कनेक्शन!
खडसे बंगल्यातील चोरीचा
‘उल्हासनगर कनेक्शन’ उघड!
उल्हासनगर, ता. ३० (वार्ताहर) ः राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार एकनाथ खडसे यांच्या जळगावातील बंगल्यात झालेल्या चोरीप्रकरणी एक महत्त्वाचे उल्हासनगर कनेक्शन उघड झाले आहे. या चोरीच्या घटनेत उल्हासनगरातील दोन सख्ख्या सराईत गुन्हेगार भावांचा समावेश असून त्यांच्या शोधासाठी जळगाव पोलिस बुधवारी (ता. २९) मध्यरात्री उल्हासनगरात दाखल झाले आहेत.
दोन दिवसांपूर्वी मध्यरात्री खडसे यांच्या शिवरामनगर येथील बंगल्यातून सात ते आठ तोळे सोने आणि सुमारे ३५ हजार रुपये रोख रक्कम चोरीला गेली होती. सुरुवातीला ही सामान्य चोरी वाटत असली तरी चोरट्यांनी घरातील विशिष्ट कपाटे उघडून महत्त्वाच्या फाइल्स, सीडीज आणि पेन ड्राइव्ह लंपास केल्याचे उघड झाले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना खडसे यांनी ही चोरी सामान्य नसून चोरट्यांना नेमके काय घ्यायचे आहे हे माहीत होते, असे सांगितले. त्यांनी भ्रष्टाचाराशी संबंधित कागदपत्रे, १० सीडीज आणि २५ ते ३० पेन ड्राइव्ह चोरीला गेल्याचे स्पष्ट केले. तांत्रिक पुरावे आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास करताना जळगाव पोलिसांना या चोरीत उल्हासनगर येथील दोन सराईत गुन्हेगार सख्ख्या भावांचा सहभाग असल्याचे कळून आले. संशयितांच्या शोधासाठी जळगाव पोलिस बुधवारी मध्यरात्रीच उल्हासनगरमध्ये दाखल झाले असून, त्यांनी विठ्ठलवाडी पोलिसांसोबत संयुक्त मोहीम हाती घेतली आहे. रात्री उशिरापर्यंत उल्हासनगरमध्ये काही ठिकाणी सर्च ऑपरेशन राबवण्यात आले.
--------------------
पोलिस तपास निर्णायक टप्प्यात
जळगाव आणि विठ्ठलवाडी पोलिसांच्या संयुक्त तपासामुळे प्रकरण वेगाने पुढे जात असून, काही संशयितांची चौकशी सुरू आहे. पोलिस सर्व शक्यता तपासात घेत आहेत, आरोपींचा लवकरच पर्दाफाश होईल, असे सांगितले जात आहे. या प्रकरणात आरोपींचा हेतू राजकीय होता की केवळ चोरीचा, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल; परंतु उल्हासनगरच्या कनेक्शनमुळे हे प्रकरण राज्यात चर्चेचा विषय ठरले आहे.
