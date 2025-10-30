एपीएमसी बाजार समितीच्या सचिवपदी शरद जरे यांची नियुक्ती
एपीएमसी समितीच्या सचिवपदी शरद जरे
तुर्भे, ता. ३० (बातमीदार) ः वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) सचिवपदी शरद जरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी कार्यरत असलेले सचिव पी. एल. खंडागळे यांची अपर निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे या पदावर नियुक्ती झाल्याने हे पद रिक्त झाले होते. शरद जरे यापूर्वी विभागीय सहकारी संस्था, छत्रपती संभाजीनगर येथे कार्यरत होते.
मावळत्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपल्यावर निवडणूक न घेता प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला होता. संचालक मंडळाला उच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देत तातडीने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. या न्यायालयीन प्रक्रियेत वकिलांमार्फत प्रशासनाची बाजू मांडण्यात सचिव पी. एल. खंडागळे अपयशी ठरल्याची चर्चा होती. अखेर, बुधवारी (ता. २९) राज्याच्या उपसचिवांच्या आदेशाने खंडागळे यांची बदली करण्यात आली असून त्यांच्या जागी जरे यांची नियुक्ती झाली आहे.
