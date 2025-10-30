डॉ. मंगेश आमले जिल्हाध्यक्षपदी
नवी मुंबई, ता. ३० ः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षपदी डॉ. मंगेश आमले यांची निवड करण्यात आली आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्यांना नियुक्तिपत्र प्रदान करण्यात आले.
डॉ. आमले आयआयटी मुंबई, आयआयटी जम्मू आणि वॉशिंग्टन विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी आहेत. १४ पदव्या प्राप्त करून त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. या वेळी ही माझ्यासाठी अभिमानास्पद व जबाबदारीची वेळ आहे. पक्षाच्या विश्वासाला पात्र ठरवत, नवी मुंबईच्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणि राष्ट्रवादीच्या विचारांसाठी अखंड परिश्रम घेईन, असे सांगितले. राष्ट्रवादी परिवार संवाद बैठक, जिल्हाध्यक्ष पदग्रहण सोहळ्यात कार्यकर्त्यांचा प्रचंड उत्साह पाहायला मिळाला. या वेळी डॉ. आमले यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्वास प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केला.
