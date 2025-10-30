मुंबई विभागीय शालेय बेसबॉल स्पर्धेत पालघरचा बोलबाला
पालघर : स. तु. कदम विद्यालयाच्या प्रांगणावर जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयामार्फत मुंबई विभागीय शालेय बेसबॉल स्पर्धा पार पडली. १९ वर्षांखालील गटात पालघर जिल्ह्याने प्रथम, मुंबई शहर संघाने द्वितीय क्रमांक, तर मुंबई उपनगर संघाने तिसरा क्रमांक मिळवला.
मुंबई विभागातील बहुतांश शालेय संघांनी या स्पर्धेत उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. ही स्पर्धा २८ ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान घेण्यात आली. १९ वर्षे मुलींमध्ये मुंबई उपनगर जिल्हा प्रथम क्रमांक, वसई-विरार महापालिका द्वितीय क्रमांक, तर मुंबई शहर संघाने तृतीय क्रमांक पटकावला. १७ वर्षे वयोगटात मुलांमध्ये रायगड जिल्हा प्रथम, पालघर जिल्हा दुसरा, तर मुंबई शहर संघ तिसऱ्या स्थानी राहिला. मुलींच्या सामन्यांमध्ये रायगड जिल्हा प्रथम, नवी मुंबई पालिका दुसऱ्या, तर मुंबई उपनगर तिसऱ्या स्थानी राहिला. विजयी संघ राज्य स्पर्धेसाठी मुंबई विभागाचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत.
या बेसबॉल स्पर्धेचे उद्घाटन जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुहास व्हनमाने यांनी केले. या वेळी मुख्य कार्यकारी क्रीडा अधिकारी गिरीश इरणक, जीवन विकास संस्थेचे कार्याधक्ष प्रणव कदम, कोमल कदम, मुख्याध्यापिका मनिषा तारवी, संघटनेचे राज्य सहसचिव अशोक सरोदे, जिल्हा संघटनेचे पदाधिकारी नितीन म्हात्रे आदी उपस्थित होते.
