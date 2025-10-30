पोलिसालाच ऑनलाईन गंडा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : ठाणे शहर पोलिस दलातील एका महिला कर्मचाऱ्याला कोणताही ओटीपी किंवा पिन शेअर न करता ऑनलाइन पद्धतीने तीन लाख ७५७ रुपयांचा गंडा घातल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या तक्रारदार यांना ७ ऑक्टोबर रोजी खात्यात पगार जमा झाल्याचा संदेश आला. त्यांनी शिल्लक रक्कम तपासली असता ती अपेक्षेपेक्षा कमी आढळली. बँकेत चौकशी केली असता, त्यांच्या खात्यावर २४ ऑगस्ट २०२५ रोजी दोन लाख ५५ हजार रुपयांचे पर्सनल लोन मंजूर झाल्याचे आणि त्याचा ईएमआय कट झाल्याचे उघड झाले. हे कर्ज आपण घेतले नसल्याचे महिलेने स्पष्ट केले. तसेच त्यांच्या आणि त्यांच्या मुलीच्या खात्यातून ४१ हजार रुपयांची रक्कम ऑनलाइन ट्रान्सफर झाली आहे. कोणताही ओटीपी किंवा पिन न देता ही फसवणूक झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.