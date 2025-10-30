लाच घेताना मुद्रांक लिपिकासह खासगी व्यक्तीस अटक
लाच घेताना मुद्रांक लिपिकासह एकास अटक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुद्रांक विभागाचा लिपिक दीपक इसळ (वय ३४) आणि खासगी व्यक्ती अजित विठ्ठल कोकमकर (वय ५०) यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केली आहे. खासगी व्यक्तीने तक्रारदाराकडून ३५ हजारांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. याप्रकरणी दीपक इसळसह लाच घेणारा अजित कोकमकर याच्यावर गुन्हा दाखल करीत गुरुवारी (ता. ३०) सायंकाळी अटक केली.
तक्रारदाराच्या आईच्या १९८७ मधील मालमत्तेचे (भाईंदर, पश्चिम येथील गाळा) खरेदी खत अभय योजनेअंतर्गत अधिकृत करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी लिपिक इसळ याने ७० हजार रुपयांची मागणी केली होती. ती तडजोडीनंतर ६५ हजार रुपयांवर निश्चित झाली. यापैकी पहिली ३५ हजार रुपयांची लाच खासगी व्यक्ती कोकमकर तक्रारदाराकडून स्वीकारत असताना एसीबीच्या पथकाने त्याला रंगेहाथ पकडले. त्याच्या माहितीनुसार लिपिक इसळ यालाही अटक करण्यात आली. ठाणे नगर पोलिस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
